Nación | 27-08-26 | 03:01 |

El presidente del PAN, Jorge Romero, aclaró que cualquier definición sobre posibles alianzas electorales rumbo a 2027 será una decisión de carácter nacional, aunque para construirla se escuchará y tomará en cuenta la realidad política de cada estado y la opinión de sus dirigencias locales.

En conferencia en La Paz, Baja California Sur, remarcó que las dirigencias estatales del PAN son las que mejor conocen la situación política local, y por ello serán las que definan si conformarán o no alianzas políticas para competir en 2027.

Dijo que Acción Nacional va a tener la inteligencia, unidad y estrategia de ubicar cada realidad.

“Lo que te puedo asegurar es que una realidad local no se va a imponer a 800 kilómetros de otra realidad local. Ni una realidad local va a imponer la determinación que sea nacional”.

Jorge Romero remarcó que “hoy lo más importante, más que triunfos electorales en un Excel, es salvar a México del tumor guinda”.

Recordó que lleva un año diciendo que el PAN tiene que apostarle a sus siglas. “No creo que llegue un presidente o presidenta en el PAN que no quiera apostarle a las siglas. Es que son nuestras siglas”, apuntó.

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Aseguró no ser una persona impositiva “y doy el manazo y se acabó, yo no soy eso. Nosotros estamos en una frecuencia de que antes que nada, el PAN tiene que tener triunfos y entiendo que existe una determinación nacional que se habrá de conservar hasta el final y que tenemos que entender las realidades en cada estado”.

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