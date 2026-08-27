El presidente del PAN, Jorge Romero, aclaró que cualquier definición sobre posibles alianzas electorales rumbo a 2027 será una decisión de carácter nacional, aunque para construirla se escuchará y tomará en cuenta la realidad política de cada estado y la opinión de sus dirigencias locales.

En conferencia en La Paz, Baja California Sur, remarcó que las dirigencias estatales del PAN son las que mejor conocen la situación política local, y por ello serán las que definan si conformarán o no alianzas políticas para competir en 2027.

Dijo que Acción Nacional va a tener la inteligencia, unidad y estrategia de ubicar cada realidad.

“Lo que te puedo asegurar es que una realidad local no se va a imponer a 800 kilómetros de otra realidad local. Ni una realidad local va a imponer la determinación que sea nacional”.

Jorge Romero remarcó que “hoy lo más importante, más que triunfos electorales en un Excel, es salvar a México del tumor guinda”.

Recordó que lleva un año diciendo que el PAN tiene que apostarle a sus siglas. “No creo que llegue un presidente o presidenta en el PAN que no quiera apostarle a las siglas. Es que son nuestras siglas”, apuntó.

[Publicidad]

Aseguró no ser una persona impositiva “y doy el manazo y se acabó, yo no soy eso. Nosotros estamos en una frecuencia de que antes que nada, el PAN tiene que tener triunfos y entiendo que existe una determinación nacional que se habrá de conservar hasta el final y que tenemos que entender las realidades en cada estado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.