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Citlalli Hernández, la titular de la Comisión de Elecciones de Morena publicó imágenes de la reunión que sostuvo este jueves con coordinadores de los partidos Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
En una publicación de sus redes sociales, aseguró que como todas las semanas, sostuvo una junta con ambos partidos.
En la imagen se puede observar a Hernández junto a Karen Castrejón, la dirigente del Verde, así como Carlos Puente, coordinador de diputados y a la diputada Nayeli Fernández y a Arturo Escobar y Vega.
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La coordinadora de elecciones de Morena finalizó su mensaje aclarando que se encuentran trabajando en conjunto para el país.
"Son muchas las coincidencias que nos unen; seguimos trabajando por el proyecto de país que compartimos", expresó.
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La reunión ocurre luego de que Morena revelara los nombres de sus corcholatas rumbo a las elecciones de 2027.
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aov/bmc
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