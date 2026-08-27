La debilidad de los ingresos tributarios continuó durante el periodo comprendido entre enero y julio de 2026 ante una menor recaudación del impuesto sobre la renta (ISR).

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que en los siete primeros meses del presente año, se obtuvieron 3 billones 407 mil 331 millones de pesos por el cobro de diferentes gravámenes.

Eso significó un aumento de 128 mil 523 millones de pesos, respecto al cierre de julio de 2025.

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Sin embargo, de enero a julio del año previo el crecimiento nominal fue mucho mayor con 443 mil 829 millones de pesos, según información del órgano recaudador de impuestos.

Una de las razones se debe al ISR, el impuesto que más contribuye del sistema impositivo mexicano al gravar los ingresos de las personas y las empresas.

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El SAT informó que de enero a julio de 2026 la captación por medio del ISR ascendió a un billón 777 mil 785 millones de pesos.

Lo anterior representa una caída de ingresos por esa vía si se confronta con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de igual periodo de 2025 cuando totalizaron un billón 819 mil 906 millones de pesos y en ese entonces habían registraron una incremento de 7.1%.

En su Informe Trimestral de las Finanzas Públicas de los primeros seis meses del 2026, la dependencia atribuyó la caída de 6.2% de los recursos por el gravamen a la renta a menores pagos asociados con la declaración anual de las empresas que concluyó en marzo.

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Por el contrario el IVA, impuesto que pagan los contribuyentes por el consumo, está dejando un poco más ingresos como lo revela la información del SAT con una recaudación adicional de 129 mil 667 millones de pesos a respecto a enero-julio de 2025 al sumar un billón 41 mil 19 millones de pesos.

Misma tendencia mostró la recaudación a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que subió de 379 mil 084 millones de pesos acumulados en siete meses de un año antes a 401 mil 712 millones de pesos.

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De ahí que el SAT reconoció a los pagadores de impuestos que cumplieron con sus obligaciones fiscales, ya que con afirmó, sirven para fortalecer la recaudación, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población.

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