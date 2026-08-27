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Tras la pausa provocada por la Leagues Cup, la Liga MX reanuda su actividad este fin de semana con la disputa de la Jornada 6 del Apertura 2026, una fecha que promete emociones y que podría comenzar a marcar el rumbo de varios equipos en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.
Con encuentros de alto atractivo y pronósticos reservados, los clubes saltarán al terreno de juego con la obligación de sumar tres puntos. Uno de los partidos que más reflectores acaparará será el de Cruz Azul frente a Necaxa en Aguascalientes, donde la Máquina, dirigida por Joel Huiqui, necesita una victoria que le permita recuperar confianza y aliviar la presión que ha rodeado al equipo en las últimas semanas.
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Por su parte, Pumas visitará a Tijuana en un duelo entre dos conjuntos que han mostrado destellos de buen futbol, pero que aún buscan la regularidad necesaria para consolidarse como protagonistas del torneo. Mientras tanto, el líder general, América, volverá al Estadio Azteca para medirse a Puebla, una de las revelaciones del campeonato pese a no contar con una de las plantillas más poderosas de la competencia.
Las Chivas también tendrán una prueba exigente cuando reciban a Pachuca, con el objetivo de confirmar la mejoría exhibida en sus más recientes compromisos.
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Además de estos encuentros, la jornada contará con varios partidos que podrán seguirse a través de televisión abierta, por lo que a continuación te presentamos los horarios y canales de transmisión para no perder detalle de la Fecha 6 del Apertura 2026.
HORARIOS Y CANALES DE LA JORNADA 6
Viernes 28 de agosto
- 19:00 | Necaxa vs Cruz Azul | FOX One
- 19:00 | Atlante vs León | Azteca 7, ESPN
- 21:00 | Tijuana vs Pumas | FOX One
Sábado 29 de agosto
- 17:00 | Atlas vs Querétaro | TUDN y ViX
- 17:00 | Pachuca vs Chivas | FOX One
- 19:00 | América vs Puebla | TUDN, Canal 5 y ViX
- 21:00 | Santos Laguna vs Tigres | TUDN, ViX y ESPN
Domingo 30 de agosto
- 18:00 | Toluca vs FC Juárez | TUDN Canal 5 y ViX
- 20:00 | Monterrey vs Atlético de San Luis | TUDN Canal 5 y ViX
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