Tras la pausa provocada por la Leagues Cup, la Liga MX reanuda su actividad este fin de semana con la disputa de la Jornada 6 del Apertura 2026, una fecha que promete emociones y que podría comenzar a marcar el rumbo de varios equipos en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Con encuentros de alto atractivo y pronósticos reservados, los clubes saltarán al terreno de juego con la obligación de sumar tres puntos. Uno de los partidos que más reflectores acaparará será el de Cruz Azul frente a Necaxa en Aguascalientes, donde la Máquina, dirigida por Joel Huiqui, necesita una victoria que le permita recuperar confianza y aliviar la presión que ha rodeado al equipo en las últimas semanas.

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Por su parte, Pumas visitará a Tijuana en un duelo entre dos conjuntos que han mostrado destellos de buen futbol, pero que aún buscan la regularidad necesaria para consolidarse como protagonistas del torneo. Mientras tanto, el líder general, América, volverá al Estadio Azteca para medirse a Puebla, una de las revelaciones del campeonato pese a no contar con una de las plantillas más poderosas de la competencia.

Las Chivas también tendrán una prueba exigente cuando reciban a Pachuca, con el objetivo de confirmar la mejoría exhibida en sus más recientes compromisos.

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Además de estos encuentros, la jornada contará con varios partidos que podrán seguirse a través de televisión abierta, por lo que a continuación te presentamos los horarios y canales de transmisión para no perder detalle de la Fecha 6 del Apertura 2026.

HORARIOS Y CANALES DE LA JORNADA 6

Viernes 28 de agosto

19:00 | Necaxa vs Cruz Azul | FOX One

19:00 | Atlante vs León | Azteca 7, ESPN

21:00 | Tijuana vs Pumas | FOX One

Sábado 29 de agosto

17:00 | Atlas vs Querétaro | TUDN y ViX

17:00 | Pachuca vs Chivas | FOX One

19:00 | América vs Puebla | TUDN, Canal 5 y ViX

21:00 | Santos Laguna vs Tigres | TUDN, ViX y ESPN

Domingo 30 de agosto