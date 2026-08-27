Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados abrieron una mesa de diálogo entre el poder legislativo y la industria empresaria, con el objetivo de analizar los alcances de la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro, representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y empresarios de distintos sectores plantearon la importancia de que la discusión legislativa considere también los efectos que las nuevas disposiciones puedan tener acerca de la industria, la competitividad, las cadenas productivas y la economía nacional.

El diputado federal Jesús Cuanalo, secretario de dicha Comisión, explicó que esta propuesta, presentada y firmada este miércoles por la mandataria federal, busca que el desarrollo y la productividad vayan en armonía con la prevención de daños ambientales, la restauración ecológica, y la economía circular.

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El congresista del PVEM se comprometió a impulsar las mesas de trabajo con todos los sectores relacionados con la materia ambiental, “para escuchar planteamientos técnicos y construir consensos durante el proceso legislativo”.

Destacó que la discusión deberá incorporar a comunidades y pueblos indígenas por su estrecha relación con los recursos naturales y los territorios, además de especialistas, organizaciones ambientales y sectores productivos.

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El encuentro representó la segunda mesa de diálogo entre congresistas y diversos sectores de la población. El primero se llevó a cabo a principios de agosto, y reunió a representantes de organizaciones ambientales y autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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