Una gran actuación en la Leagues Cup 2026 por parte de los clubes de la Liga MX ha desembocado en que, para la Concachampions 2027, se hayan clasificado nueve equipos del torneo local, una cifra nunca antes vista.

Seis de los nueve equipos lograron su lugar en esta competencia gracias a sus resultados en la campaña 2025-2026: Toluca, Cruz Azul, Tigres, Pumas, Chivas y América.

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Los Diablos Rojos sellaron su pase al ser campeones del Apertura 2025; Tigres, por ser subcampeón. Cruz Azul logró su boleto gracias al título del Clausura 2026 y Pumas se metió por terminar como subcampeón de ese torneo.

El Guadalajara se adjudicó un boleto por ser el club no finalista mejor ubicado en el torneo general 2025-2026, al igual que las Águilas.

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Pachuca y Monterrey ya también aseguraron su pase, por lo que solamente queda uno por definir, siendo León uno de los posibles candidatos a tomarlo.

De igual forma, el campeón de Leagues Cup se instala directamente en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, mientras que el subcampeón y el tercer lugar comenzarán desde la Primera Ronda.