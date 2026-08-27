La Policía de Nepal elevó este viernes a 469 los muertos confirmados como consecuencia de la riada del miércoles, que arrasó comunidades enteras a su paso, mientras continúan las difíciles tareas de búsqueda de centenares de desaparecidos en una zona del norte del país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).

Según la última actualización oficial emitida a primera hora por la Policía nepalí, Chitwan es el distrito más golpeado con 178 fallecidos, seguido de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalparasi Oeste (27) y Rasuwa (12).

Las autoridades afirman haber rescatado o atendido a más de mil 545 personas heridas, de las cuales la mayoría se localizan en Nuwakot (898), Rasuwa (644) y Dhading (3), mientras más de 80 heridos reciben atención médica en centros hospitalarios del Valle de Katmandú.

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Más de 13 mil efectivos de las fuerzas de seguridad, que incluyen a agentes de la Policía de Nepal, soldados del Ejército y miembros de la Policía Armada (APF), permanecen desplegados en la zona afectada y sus inmediaciones.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado, sin embargo, sobre las extremas dificultades para acceder a las áreas más siniestrada debido a la destrucción de decenas de puentes, carreteras y vías de acceso, sumada al barro acumulado y al colapso de las redes de comunicación.

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La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) contabiliza por el momento 977 personas en paradero desconocido, entre las que figuran 517 extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita, 85 miembros de las fuerzas de seguridad y aduanas, y decenas de pobladores locales de Rasuwa, Makwanpur y Nuwakot.

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Mientras, las autoridades chinas han reportado tres fallecidos y centenares de desaparecidos, que en conjunto suman un balance de 502 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos reportados en total por ambas partes, sin que haya constancia de un equipo coordinador transfronterizo.

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