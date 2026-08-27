El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha adjudicado un contrato de 16.7 millones de dólares para la compra de 6 mil pares de guantes capaces de propinar dolorosas descargas eléctricas, asegurando que serán utilizados por sus agentes para controlar a detenidos y manifestantes que se resistan.

La agencia prosiguió con la compra a pesar de la oposición de grupos defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas, quienes aseguran que no se puede confiar en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) los utilicen de manera adecuada.

Un aviso publicado el jueves en una base de datos federal indicaba que el ICE celebró un contrato sin licitación para la compra de los guantes a Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Kentucky. El acuerdo incluye la adquisición de 6 mil dispositivos, además de equipo y servicios de apoyo durante los próximos seis meses.

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Defensores de los derechos civiles han dicho que los agentes del ICE ya enfrentan críticas por su uso de la fuerza con poca supervisión o rendición de cuentas mientras aplican la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El ICE publicó el aviso horas después de que un grupo de senadores federales encabezado por la demócrata Catherine Cortez Masto instó al ICE a cancelar su plan de adquirir los dispositivos. En una carta dirigida al director interino del ICE, Cortez Masto y 15 de sus colegas de la bancada demócrata cuestionaron el jueves la necesidad de los dispositivos.

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“El flagrante y trágico uso indebido de la fuerza en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares de todo el país genera un considerable escepticismo sobre la capacidad profesional de la agencia para desplegar de forma segura una nueva herramienta que podría usarse para perjudicar a estadounidenses sin una causa”, se lee en la carta.

Manifestantes piden justicia por el asesinato de Lorenzo Salgado, migrante mexicano, a manos de ICE. (22/07/26) Foto: AFP

Los senadores fueron los más recientes en manifestar su oposición al plan, que se dio a conocer este mes cuando el ICE publicó un aviso en el que delineaba planes para comprar miles de “dispositivos conductivos de distracción y desescalada” para agentes e investigadores.

Los dispositivos son guantes normales de patrullaje hasta que un agente presiona un botón para activar el modo eléctrico. Deben ponerse directamente sobre la piel de una persona para producir una dolorosa descarga, la cual se promociona como una forma de someter a rijosos. Algunas cárceles y departamentos de policía local han utilizado los dispositivos en años recientes.

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Según el aviso del ICE, los agentes emplearán los dispositivos en “entornos de alta tensión”, incluidos arrestos, traslado de detenidos combativos y al responder a disturbios civiles fuera de instalaciones de detención.

“Se utilizará cuando un sujeto se resista de manera activa o pasiva y un agente necesite obtener el control rápidamente para evitar lesiones a ambas partes”, señaló el documento.

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Añadió que las descargas ayudarán a “mantener el control sobre reclusos y prevenir agresiones o intentos de fuga”, permitirán a los agentes esposar a personas que ocultan las manos y ayudarán en el control de multitudes. El objetivo será el de evitar el uso de “fuerza más severa”, incluidas armas de fuego. El aviso señaló que los guantes se usarían con “normas aprobadas de capacitación y rendición de cuentas”, pero no dio más detalles.

Cortez Masto y los demás senadores afirmaron que el dispositivo “presenta riesgos sustanciales si se despliega durante arrestos civiles, y aún más si se despliega sin límites claros, capacitación adecuada y supervisión integral”. Indicaron que, si el ICE sigue adelante con el plan, debe hacer públicos los detalles sobre cómo se capacitará a los agentes y cómo se documentará y revisará internamente el uso de los guantes para evitar abusos.

El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, reaccionó el jueves con actitud desafiante ante los críticos del plan. “Los políticos de las ciudades santuario que intentan impedir que nuestras fuerzas federales del orden cuenten con cualquier equipo de seguridad son despreciables y un intento deliberado de socavar y poner en peligro a nuestros agentes”, señaló la agencia en un comunicado.

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