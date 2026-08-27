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El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, declaró a la prensa que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch avisó a la DEA sobre el abatimiento del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, "El Mencho", en febrero, e informó que "he visitado a Omar en la Ciudad de México".
"Él me ha visitado dos veces en los cuárteles generales de la DEA. Omar y yo compartimos información a diario", agregó en un video subido por la DEA. "Nos comunicamos de forma habitual, pero también respetamos las instituciones de ambos".
Cole declaró que "recuerdo el día que los Estados Unidos ganó la medalla de oro en hockey, cerca de media hora después, recibí una llamada de Omar en la que me decía que se había desarrollado una operación exitosa para llegar a El Mencho”.
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"En un momento estábamos celebrando la captura, pero, al siguiente minuto se volvió triste porque ese día ellos perdieron a fuerzas de seguridad", continuó Cole. "Fuerzas de seguridad en las que confiaban, que estaban llevando a cabo una misión bilateral".
Cole presumió su relación con Harfuch: "Nuestra asociación es sobre el servicio a nuestros países, pero estamos unidos por las fuerzas de la ley. Si ven en la trayectoria de Omar y en la mía empezamos como policías. Es a través de esa experiencia que tenemos una relación en común", indicó.
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Harfuch y Cole estuvieron en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), en Buenos Aires, Argentina.
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Entonces, Cole calificó a García Harfuch como “un socio confiable y un buen amigo de Estados Unidos”. El funcionario mexicano agradeció a Cole “por mantener con las instituciones mexicanas una relación profesional, directa y orientada a resultados para nuestras naciones”, y afirmó que desde la llegada de Cole al cargo, “la información ha fluido mucho más rápido”.
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