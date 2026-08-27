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Correr 50 kilómetros con sandalias y un vestido tradicional podría parecer una hazaña imposible, pero para Lorena Ramírez forma parte de su manera de entender el mundo.
La corredora rarámuri es la protagonista de "Lorena, la de pies ligeros", un documental de 28 minutos que vale la pena recuperar.
La producción, de Juan Carlos Rulfo, sigue a esta joven rarámuri en su vida cotidiana en Guachochi, Chihuahua, y muestra cómo su relación con las montañas, las tradiciones de su comunidad y las actividades que realiza todos los días también forman parte de su preparación.
Lejos de la imagen habitual de los atletas de alto rendimiento, Lorena entrena sin grandes equipos ni patrocinadores. Sus sandalias de plástico y sus coloridos vestidos contrastan con las condiciones en las que los corredores recorren largas distancias, pero no le impiden competir al más alto nivel.
El documental, además, muestra su entorno, su familia y sus actividades; ese es uno de los mayores atractivos de la producción: acercarse a la mujer y a la comunidad detrás de ella.
Dónde ver: Netflix
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