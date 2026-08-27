Con una fuerza de tarea integrada por elementos municipales, estatales, federales, del Ejército y la Marina, se llevó a cabo el Ejercicio Integrado del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, asentada en la zona costera central de Veracruz.

El ejercicio, que se realiza cada dos años por normas internacionales ante una situación hipotética de emergencia, evaluó en tiempo real los protocolos de notificación, movilización, evacuación, atención médica y acciones de protección en comunidades asentadas en un radio de 16 kilómetros alrededor de la Nucleoeléctrica, ubicada en el municipio de Alto Lucero.

Durante doce horas continuas, se activaron centros de respuesta, hospitales especializados, refugios temporales y unidades de transporte terrestre, marítimo y aéreo para realizar evacuaciones de personas en caso de un accidente nuclear.

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El ejercicio se realiza cada dos años por normas internacionales ante una situación hipotética de emergencia. Foto: Especial.

Fue a través del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas, integrado por instituciones federales y estatales con funciones específicas, como se coordinaron los recursos, procedimientos y capacidades.

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, instalación de producción eléctrica basada en energía y fisión nuclear única en su tipo en México, está ubicada en la localidad de Punta Limón del municipio de Alto Lucero en Veracruz, frente a costas del Golfo de México.

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Rodeada de vegetación y cercana a una docena de pueblos rivereños, la planta cuenta con dos unidades generadoras de energía suficiente para abastecer anualmente a los estados de Veracruz y Tlaxcala o a 6.8 millones de habitantes en promedio.

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Se evaluó en tiempo real los protocolos de notificación, movilización, evacuación, atención médica y acciones de protección en comunidades asentadas en un radio de 16 kilómetros alrededor de la Nucleoeléctrica. Foto: Especial.

En el ejercicio participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar); la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y diversas dependencias federales y estatales.

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La Secretaría de Marina, recordó que, al tratarse de un ejercicio preventivo y basado en un escenario simulado, no correspondió a una emergencia real ni representó riesgo alguno para la población.

De acuerdo con los últimos registros disponibles, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde registró un total de 16 paros técnicos en los últimos seis años (2019-2024), es decir un mecanismo o actuación de los sistemas de control que operan y paran la planta cuando ocurre cualquier hecho que se sale de los límites de operaciones.

Además, según informes de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, desde 1998 -cuando entró en operaciones la planta, hasta diciembre del 2023- se mantienen almacenados aproximadamente cuatro millones 499 mil toneladas de desechos radioactivos, desde sólidos húmedos, secos, mixtos, y combustible nuclear gastado.

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