[Publicidad]
Con una fuerza de tarea integrada por elementos municipales, estatales, federales, del Ejército y la Marina, se llevó a cabo el Ejercicio Integrado del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, asentada en la zona costera central de Veracruz.
El ejercicio, que se realiza cada dos años por normas internacionales ante una situación hipotética de emergencia, evaluó en tiempo real los protocolos de notificación, movilización, evacuación, atención médica y acciones de protección en comunidades asentadas en un radio de 16 kilómetros alrededor de la Nucleoeléctrica, ubicada en el municipio de Alto Lucero.
Durante doce horas continuas, se activaron centros de respuesta, hospitales especializados, refugios temporales y unidades de transporte terrestre, marítimo y aéreo para realizar evacuaciones de personas en caso de un accidente nuclear.
Lee también Senadora morenista, Simey Olvera, desata polémica; rinde su segundo informe acompañada de imitadora de Claudia Sheinbaum
Fue a través del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas, integrado por instituciones federales y estatales con funciones específicas, como se coordinaron los recursos, procedimientos y capacidades.
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, instalación de producción eléctrica basada en energía y fisión nuclear única en su tipo en México, está ubicada en la localidad de Punta Limón del municipio de Alto Lucero en Veracruz, frente a costas del Golfo de México.
[Publicidad]
Rodeada de vegetación y cercana a una docena de pueblos rivereños, la planta cuenta con dos unidades generadoras de energía suficiente para abastecer anualmente a los estados de Veracruz y Tlaxcala o a 6.8 millones de habitantes en promedio.
Lee también Gobernadora interina de Sinaloa trabaja con la federación para diseñar plan de seguridad; buscan recuperar tranquilidad ciudadana
En el ejercicio participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar); la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y diversas dependencias federales y estatales.
[Publicidad]
La Secretaría de Marina, recordó que, al tratarse de un ejercicio preventivo y basado en un escenario simulado, no correspondió a una emergencia real ni representó riesgo alguno para la población.
De acuerdo con los últimos registros disponibles, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde registró un total de 16 paros técnicos en los últimos seis años (2019-2024), es decir un mecanismo o actuación de los sistemas de control que operan y paran la planta cuando ocurre cualquier hecho que se sale de los límites de operaciones.
Además, según informes de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, desde 1998 -cuando entró en operaciones la planta, hasta diciembre del 2023- se mantienen almacenados aproximadamente cuatro millones 499 mil toneladas de desechos radioactivos, desde sólidos húmedos, secos, mixtos, y combustible nuclear gastado.
[Publicidad]
Detienen a “La China”, presunta líder criminal vinculada al CJNG y Tlahuica; la investigan por secuestro en Morelos
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Cultura
La artista Betsabeé Romero rinde homenaje a Carlos Monsiváis con nueva exposición
Universal Deportes
Rodri tras debutar con el FC Barcelona: "Muy feliz por estar donde quería estar"
Estados
Ataque armado deja tres muertos en taller de motocicletas en Mazatlán, Sinaloa; despliegan operativo en búsqueda de los agresores
Universal Deportes
Checo Pérez reconoce problemas en Cadillac: “No hemos estado mejorando”
Al día
Ecatepec inicia pavimentación en Jardines de Morelos tras décadas de abandono
La Roja
Biker estrenaba moto y encontró la muerte bajo un camión, en la México-Puebla
Espectáculos
“El Yo no fui” Marco Asensio niega aventura con Karina Torres tras lo dicho en LCDLFMX4
Al día
¿Por qué se llama gripe española si no se originó en España? Te explicamos la razón de ese nombre