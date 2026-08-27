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Una persona muerta dejó la explosión en un polvorín ocurrida en la zona central de Veracruz.
El accidente se registró poco antes del mediodía de hoy en la colonia Los Solares del municipio de Coscomatepec, donde explotó un polvorín ubicado en una casa habitación.
La onda expansiva destruyó completamente la casa habitación y se sintió en comunidades y regiones cercanas.
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Elementos de corporaciones de auxilio se movilizaron a la colonia Los Solares, donde atendieron a vecinos con crisis nerviosas.
En el sitio fue localizada una persona muerta, la cual fue identificada como Rafael Castro Pérez, de 30 años de edad.
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Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes; además, abrió una carpeta de investigación.
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dmrr/cr
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