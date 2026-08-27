Desde hace un par de fines de semana, Cadillac ha dejado ver un claro rezago en las mejoras que habían estado teniendo, las cuales mantenían positivo a Sergio Pérez y al resto del equipo, pero ahora todo es distinto y la ilusiones decrecen.

Recientemente, el mexicano culminó en el puesto 15 de la clasificación en el Gran Premio de Países Bajos, gracias a los múltiples abandonos. Después de esa carrera, el tricolor aseguró que su ritmo fue bueno, pero esperaba algo mucho mejor.

Valterri Bottas, compañero del tapatío, fue uno de los volantes que debió abandonar por fallas en su auto.

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En el podcast "Beyond the Grid", el ex de Red Bull compartió su preocupación por lo estancado que luce Cadillac a lo largo de los últimos grandes premios. Si bien, está consciente de que es algo natural, considera deberían de estar coleccionando mejores resultados y evoluión.

"Creo que las últimas carreras han sido decepcionantes. Hay mucha decepción porque no hemos estado desarrollando el auto. Al ser un nuevo equipo es lo que deberíamos estar haciendo. No hemos estado mejorando y sentí que había un poco de estancamiento en las últimas carreras y es por eso que tuvimos que revisar las cosas sobre cómo estábamos haciendo todo".

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Durante el parón de verano, el equipo estadounidense sacudió a la Fórmula 1 cuando anunció el cambio de su jefe de equipo. Graeme Lowdon salió de la organización para darle paso a Marcin Budkowski, movimiento que Pérez considera ayudará al equipo para alcanzar los objetivos trazados.

"Quiero ver más progreso, cerrar la brecha con los equipos que están delante de nosotros y poder mezclarnos más con ellos en las carreras", sentenció.