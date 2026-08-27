Hace 4 años, al obtener el Premio Nacional de Artes en la categoría de Historia, el profesor emérito Fernando Serrano Migallón compartió a EL UNIVERSAL su deseo de escribir su autobiografía. En aquel momento, el investigador dijo que no podría narrar su historia personal sin tomar como punto de partida a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su casa del conocimiento, a quien ha dedicado gran parte de su vida y obra.

Hoy, esa autobiografía está lista, la cual será presentada mañana a las 12 del día como parte de las actividades de la Feria Internacional de Libro de las Universitarias y Universitarios (Filuni). Titulada Hurgar en el corazón (Bonilla Artigas, 2026), esta novedad editorial aborda una parte importante de la vida de Serrano, sus influencias, logros y sus visiones a futuro sobre el país y a Universidad Nacional.

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En entrevista, el autor apunta que "Hurgar en el corazón" no es un libro histórico, sino uno escrito desde sus memorias, “desde donde me acuerdo de cómo pasaron las cosas”.

“En mi situación, con mi vida, tengo las dudas de si vale la pena escribir un libro de recuerdos, teniendo en cuenta de si a alguien le va a interesar, por qué le va a interesar o no le va a interesar. Después de darle muchas vueltas, pensé que sí valía la pena”, expresa el jurista.

El escritor menciona que la obra también aborda la vida de sus padres, a quienes les debe gran parte de su legado.

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“Es un panorama general que va de la vida familiar, mi incursión en la vida universitaria y en la vida administrativa de México, mi vida en la Universidad, eso es lo fundamental y, posteriormente, pues mi actividad académica en la Facultad de Derecho y mi desarrollo académico en la Facultad de Derecho”, narra.

Hijo de exiliados españoles, Fernando Serrano considera que su ingreso a la UNAM fue lo que lo transformó totalmente en un mexicano.

“Yo viví en la universidad y me hice mexicano plenamente en la Universidad. La Universidad para mí fue el hecho que me hizo comprender verdaderamente e integrarme a la cultura y a la nación mexicana”, explica.

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Serrano también tuvo un paso importante en la administración pública, a la cual, subraya, no volvería. En cambio, ve hoy una crisis en el ámbito público y en las gestiones políticas.

“En la actualidad yo veo un deterioro profundo, tanto en los dos mundos, en el político como en el administrativo. Cosa que me da una profunda pena, porque no es solamente que una parte muy importante del Estado o de la administración tenga problemas de funcionamiento, sino que eso se refleja en la vida general del país. Yo espero que este periodo que estamos pasando dure poco y volvamos al camino que había tomado el país hasta el año 2000 al 2006”.

Acerca de los embates a la UNAM, el jurista explica que siempre ha habido golpes a la Universidad, pero es una institución fuerte que se levanta porque tiene mucho poder.

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“Admiro y quiero la Universidad, aparte estoy convencido que es la institución que más ha hecho por México en su historia. No hay ninguna universidad en el mundo que haya hecho tanto por su país como la UNAM por México”, remarca.

Asimismo, la define como la “casa de la libertad”. “Es la casa de la libertad de México y yo espero que siga siendo así, y que a pesar de los ataques permanentes que hay de dentro y de fuera para atacar, siga teniendo la fortaleza para defenderse como ha tenido hasta ahora”.

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