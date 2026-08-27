Con el mercado de fichajes aún abierto en varias de las principales ligas del mundo, las especulaciones sobre posibles movimientos continúan a la orden del día. En esta ocasión, la incertidumbre alcanzó al América, líder del Apertura 2026 y uno de los equipos con mejor rendimiento en el semestre, que podría quedarse sin una de sus piezas más importantes en plena competencia.

El conjunto azulcrema atraviesa un gran momento bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. Además de ocupar la cima de la clasificación, las Águilas vienen de asegurar su lugar en las semifinales de la Leagues Cup, resultados que han reforzado la confianza en un proyecto que parece haber recuperado la intensidad y la identidad que caracterizan al club. Sin embargo, en las últimas horas surgió una noticia que encendió las alarmas en Coapa.

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Sebastián Cáceres, referente de la defensa americanista y habitual seleccionado uruguayo, habló sobre los rumores que lo vinculan con el futbol europeo. El zaguero reconoció que existe interés por sus servicios, aunque dejó claro que su prioridad por ahora es mantenerse enfocado en los objetivos del América durante la presente temporada.

"Si se llega a dar, se va a dar y si no, bueno, como te digo, estoy con la mente en esto. Acabo de jugar el partido de cuartos de final (de Leagues Cup), iba a estar pensando en ese partido porque sería una falta de respeto para mis compañeros y para las instituciones tener la cabeza en otro lado", señaló el defensor.

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De acuerdo con reportes de medios uruguayos y españoles, Cáceres se ha mantenido en el radar de distintos clubes de LaLiga durante las últimas ventanas de transferencias. Entre los equipos que habrían mostrado mayor interés destacan el Celta de Vigo y el Real Betis, instituciones que incluso ya habrían solicitado información sobre las condiciones de una posible negociación por el central sudamericano.