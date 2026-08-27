Antes de que iniciara el torneo Apertura 2026, América, que iniciaba una nueva etapa bajo el mando de Guillermo Almada, aparecía lejos de los favoritos al título de la Liga MX.

Hoy, las Águilas no conocen la derrota con el estratega uruguayo, son líderes del certamen local con 13 unidades y están instalados en las Semifinales de la Leagues Cup. Los azulcrema callaron bocas en este arranque de semestre.

Sin embargo, están las voces que nunca han dudado del nuevo proyecto del América y de la reconstrucción que comenzaron para esta campaña de la Liga MX. Daniel Alberto Brailovsky, el histórico exfutbolista de las Águilas, destacó la calidad del conjunto de Coapa y lanzó un dardo para el antiamericanismo.

"Alguna vez escuché algún... Perdón, tonto, decir que el América no tenía dinero, que el América era austero. ¿Con lo que trajeron es austero? Bueno, pues parece que se equivocaron como siempre, pero hay que comer, y entonces hablan del América. Está bien, es normal", declaró el Ruso, campeón en dos ocasiones con los de Coapa en la década de los 80's.

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Durante el lanzamiento de un reloj conmemorativo por los 110 años del América, de la marca Bomberg, el argentino destacó el trabajo de Guillermo Almada, a quien calificó como uno de los mejores técnicos en el futbol mexicano.

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"Entender que (Guillermo) Almada es de los mejores técnicos que ha llegado este futbol. Cuestionado por el cambio, más que nada, por el técnico que se fue, que ganó tres títulos consecutivos. Nada fácil, más todos los torneos que ganó. Y que venga un tipo con otra idea, con otro criterio, pero con un futbol espectacular, porque lo ha hecho en diferentes lados, lo hizo en Ecuador, lo hizo en Pachuca, me parece que demuestra que el América siempre busca lo mejor", aseveró el Ruso.

Daniel el 'Ruso' Brailovsky - Imago7

Más allá de que falten refuerzos o no, Brailovsky destaca la capacidad de Guillermo Almada para elegir y asegura que los jugadores deben entender la exigencia del América o no durarán mucho tiempo en el Nido.

"El técnico tiene mucha capacidad para elegir y seguramente vendrán (refuerzos) si hacen falta, pero por supuesto que este plantel está capacitado. No hay nadie que vista la camiseta del América que piense de otra manera, y todo el que entra sabe que tiene que pelear por título. Así que, si no lo hacen, seguramente no seguirán acá mucho tiempo", concluyó contundente.