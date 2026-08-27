Estados | 27-08-26 | 17:00 |

El pleno del Congreso de Veracruz otorgó la a la profesora Gloria Sánchez Hernández, considerada pilar de la izquierda veracruzana y luchadora social.

Los tres poderes del estado galardonaron a Gloria Sánchez por su destacada trayectoria en la investigación y divulgación científica en la educación, así como por ser la fundadora de cátedra en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.

La profesora fue fundadora e integrante del , partido por el cual fue candidata a la gubernatura en 1986; así como integrante del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática, y diputada federal y senadora.

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Ante autoridades civiles y militares, destacó la trayectoria de Heberto Castillo, quien fue científico, docente, legislador y luchador social y resaltó sus aportaciones a la ingeniería nacional y su firme defensa de la justicia, la paz y los sectores vulnerables por la vía democrática.

Congreso de Veracruz entrega medalla a la luchadora social, Gloria Sánchez; reconocen su trayectoria política. Foto: Especial.
Congreso de Veracruz entrega medalla a la luchadora social, Gloria Sánchez; reconocen su trayectoria política. Foto: Especial.

La excompañera de Castillo Martínez lo recordó como un hombre alegre, inteligente, solidario y profundamente comprometido, por lo que invitó a los presentes a mantener vivo su pensamiento mediante la lectura, la investigación y el análisis crítico de la realidad.

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“Esta medalla significa un cúmulo de cualidades compartidas por muchos aquí presentes y ausentes que caminan por la vía correcta de la historia”, expresó.

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Por su parte, la gobernadora, Rocío Nahle García, dijo que la maestra Gloria Sánchez es una mujer que ha hecho de la educación, la justicia social y el servicio a los demás una verdadera vocación.

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“Una verdadera luchadora incansable”, la describió y resaltó su compromiso para la formación de generaciones de docentes, la de las y los trabajadores de la educación y la construcción de una sociedad más justa y democrática.

“Atrás de la dirigente, de la sindicalista, de la legisladora, de la maestra y de la militante política existe una mujer de gran corazón, sensible, solidaria y profundamente comprometida con su pueblo. Hoy reconocemos tu trayectoria política, tu vida, pero, sobre todo, reconocemos la entrega a las causas que has considerado justas”, subrayó.

dmrr/cr

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