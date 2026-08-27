El próximo 28 de agosto se conmemora en México el Día del Abuelo, una fecha especial en el entorno familiar, dedicada a celebrar a los adultos mayores y que promueve la inclusión social en este sector de la población.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el bienestar emocional en la vejez es muy importante y su integración activa en dinámicas familiares es crucial, pues fortalece de manera directa su salud cognitiva.

Ante la importancia de esta fecha, muchos trabajadores se han preguntado si se trata de un día de descanso obligatorio en el calendario y a continuación te lo diremos.

Leer también ¿Dónde ver la Luna de Sangre GRATIS con telescopios en CDMX?; Pilares habilita espacios para ver el evento astronómico

Día del abuelo 2026. Foto: canva

¿Se trabaja este 28 de agosto?

A pesar de tener presencia en la sociedad mexicana, pues se celebra desde 1983 y se conoce como un día feriado en diversas instituciones, comunidades y escuelas, esta fecha no representa un día de descanso obligatorio.

En ese sentido, el 28 de agosto no forma parte de los días establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que cada trabajador deberá completar su jornada laboral con normalidad.

[Publicidad]

Leer también Muere Alfredo 'Chaparro', de "El Rey de las Bromas", a los 60 años; ¿quién era el influencer?

¿Cuántos días de descanso obligatorio quedan el resto del 2026?

De acuerdo con la LFT, este 2026 restan 3 fechas señaladas como días de descanso obligatorio y corresponden a las siguientes festividades:

Miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia

por el Día de la Independencia Lunes 16 de n noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)

(en conmemoración del 20 de noviembre) Viernes 25 de diciembre por Navidad

También te interesará:

[Publicidad]

Ciclosporiasis en México: ¿cómo prevenir el contagio?; consejos para proteger a tu familia de esta bacteria

“Lady Paquete” se disculpa y regresa celular a repartidor; “tuvo un arranque”, explica hija

5 ejercicios fáciles para fortalecer los brazos; aumenta la masa muscular sin pesas

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs