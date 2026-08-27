La exitosa saga animada de Pixar Animation Studios amplía su catálogo en el entorno digital con la llegada de "Toy Story 5" a la plataforma de streaming Disney+.

Tras su paso por las salas de cine de todo el mundo, la nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y el grupo de juguetes busca consolidar su impacto cultural en el formato doméstico. Según reportes del sitio especializado en taquilla y datos de la industria cinematográfica Box Office Mojo, las películas pertenecientes a esta franquicia representan uno de los pilares económicos más sólidos para la compañía productora, acumulando miles de millones de dólares en ingresos globales desde su debut en la década de 1990.

"Toy Story 5", dirigida por Andrew Stanton. Imagen: IMDb

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Detalles de disponibilidad y fecha de estreno confirmada

Para los usuarios que esperan disfrutar del largometraje en sus hogares, la plataforma Disney+ confirma el calendario de lanzamiento global para todos sus suscriptores:

Fecha de lanzamiento en catálogo: La producción se encuentra disponible a partir del miércoles 23 de septiembre de 2026 , integrándose de forma directa sin costo adicional al plan de suscripción estándar.

La producción se encuentra disponible a partir del , integrándose de forma sin costo adicional al plan de suscripción estándar. Calidad de transmisión: La plataforma habilita el contenido en formato 4K Ultra HD con soporte para tecnología HDR y sonido Dolby Atmos, según las especificaciones técnicas del Centro de Soporte de Disney.

La plataforma habilita el en formato 4K Ultra HD con soporte para tecnología HDR y sonido Dolby Atmos, según las especificaciones técnicas del Centro de Soporte de Disney. Material adicional disponible: El estreno incluye contenidos exclusivos tras bambalinas, comentarios del equipo de dirección de Pixar y cortometrajes inéditos relacionados con los personajes secundarios de la película.

El estreno contenidos exclusivos tras bambalinas, comentarios del equipo de dirección de Pixar y cortometrajes relacionados con los personajes secundarios de la película. Disponibilidad por regiones: El lanzamiento se realiza de manera simultánea para México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, garantizando opciones de doblaje y subtitulado en múltiples idiomas.

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Contexto de la franquicia y su llegada al ecosistema digital

El recorrido de la producción animada en las salas de cine marca una pauta clave para su lanzamiento en servicios por suscripción. De acuerdo con los análisis de distribución digital del portal técnico The Numbers, el intervalo entre el estreno en salas cinematográficas y el debut en plataformas de transmisión se sitúa actualmente en un margen promedio de 45 a 90 días, una estrategia coordinada por la compañía para maximizar el consumo comercial.

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La trama de esta quinta entrega introduce nuevos conflictos derivados de la era tecnológica, explorando cómo los juguetes tradicionales enfrentan la atención que los niños otorgan a los dispositivos electrónicos. Según el análisis conceptual expuesto por el American Film Institute (AFI) sobre el impacto pedagógico y narrativo del cine de animación, la saga sostiene una reflexión constante sobre el desarrollo infantil, el apego emocional y la evolución de los hábitos de entretenimiento en la infancia contemporánea.

La película se estrenará en México en verano de 2026. Foto: Disney y Pixar

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