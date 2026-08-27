La Asociación del Futbol Argentino recibió una noticia favorable de cara a los próximos compromisos de preparación de la Albiceleste. Tras las sanciones impuestas a varios de sus futbolistas por los incidentes registrados al término de la Final de la Copa del Mundo de 2026, la FIFA aceptó una solicitud especial para que los castigos puedan comenzar a cumplirse en encuentros amistosos.

La decisión representa una excepción relevante, ya que habitualmente las suspensiones en competencias organizadas por la FIFA suelen aplicarse en partidos oficiales. Sin embargo, el organismo rector consideró la petición presentada por Argentina y determinó que los juegos de carácter amistoso también serán válidos para descontar parte de las sanciones impuestas.

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El caso surgió después de los altercados ocurridos en el duelo por el título mundial frente a España, un encuentro cuya tensión se trasladó más allá del silbatazo final. Las investigaciones del Comité Disciplinario derivaron en castigos para varios integrantes del plantel argentino, que fueron señalados por su participación en los hechos que desencadenaron la polémica.

Entre las sanciones más severas destaca la de Leandro Paredes, quien deberá cumplir 10 encuentros de suspensión. Nahuel Molina recibió un castigo de siete partidos, mientras que Thiago Almada fue sancionado con un juego. Con la resolución aprobada por la FIFA, Argentina podrá aprovechar su calendario de amistosos para reducir la ausencia de estos elementos antes de futuras competencias oficiales.

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La noticia dividió opiniones por parte de los seguidores en redes sociales, plataformas en las que varios mostraron su rechazo, repitiendo la idea de las ayudas de Gianni Infantino al equipo sudamericano, que estuvo presente durante el torneo en México, Estados Unidos y Canadá.