Una unidad de la empresa de Valores Panamericana que transportaba una remesa de dinero para abastecer al Banco del Bienestar que se ubica en la zona serrana de Surutato, Badiraguato se incendió, por lo que autoridades federales y estatales acudieron a brindarles auxilio.

En un breve comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se trató de un accidente, ya que se presentó una falla mecánica, por lo que la unidad de transporte de valores se incendió en su trayecto.

Las autoridades dieron a conocer que en esta unidad de la empresa Panamericana viajaban dos personas, las cuales están fuera de peligro, sin dar a conocer, si el fuego, afectó las remesas de dinero que transportaban al Banco del Bienestar de la zona turística de la sierra de Surutato, Badiraguato.

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