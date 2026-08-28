Si había un galán en la televisión que levantaba suspiros ese era Juan Ferrara. En las décadas de los años 80 y 90 se convirtió en el sueño de muchas jovencitas y amas de casa, que hasta el día de hoy pagan un boleto para verlo en la obra “No te vayas sin decir adiós”. Admiradoras de todas las edades lo esperan al final de cada función para sacarse una foto con él o para decirle cuánto les gusta y cuánto admiran su trabajo.

Sin embargo, para este hombre de 82 años esos cumplidos ya no surten efecto, pues dice que no se siente guapo y cree que el arquetipo de belleza de un varón ya nada tiene que ver con lo que le tocó en sus buenos tiempos, por eso decidió retirarse de la actuación.

Juan Ferrara piensa además que los papeles de abuelo no son para él, y no es que se pelee con su edad, sino que estos personajes sólo los tienen de relleno y no quiere eso para él; incluso en la vida real ya no busca pareja, ahora disfruta de la soledad de casa y sentarse a leer un buen libro sin que nadie lo moleste. Tal vez esos años de asedio y romances terminaron por cansarlo.

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Rosario Tijeras para sin pena el tráfico en Durango

Puede ser Rosario Tijeras, pero eso no le importaba a las decenas de automovilistas que tuvieron que esperar más de 45 minutos para avanzar, porque la producción grababa sus escenas en la carretera Durango-Gómez Palacios.

Molestos y cansados, los conductores dejaron ver su furia ante las colas y colas que se hicieron, mientras los productores de la serie protagonizada por Bárbara de Regil repetían sus escenas.

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Con pena (y sin ella), el equipo cumplió con su grabación y terminó con un "gracias" y "disculpen" que los automovilistas contestaron con recordatorios familiares.

La producción de la serie paró el tránsito. Foto: Captura de pantalla.

En el Festival Arre, el baile acabará a la media noche

El Festival Arre será corto en comparación con otros festivales de la Ciudad de México, como el Corona Capital o Vive Latino, tanto en duración general como en el tiempo que los artistas tendrán sobre el escenario.

Sábado y domingo las bocinas dejarán de sonar a las 00:00, para que como La Cenicienta, todos regresen a casa, así que nada de extenderse hasta las 2:00 de la mañana, por mucho que el baile esté a todo galope.

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En tanto, los headliners como Alejandro Fernández o la Banda MS solo contarán con 50 minutos de concierto, 20 más que el resto, que debe preparar un show de media hora, según comenta una fuente cercana a EL UNIVERSAL.

Foto: Pablo Deyta, vía Facebook.

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