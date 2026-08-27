La campaña de publicidad que el dueto musical Malcriada activó en calles de la Ciudad de México consiguió su cometido, llamar la atención, aunque quizá no de la manera que esperaba.

El dúo, integrado por Matilde Sobrino y Pepe Pecas, colocó carteles con sus fotografías acompañadas con la palabra “Buscados”; además se ofrecía una recompensa de 50 mil pesos, propuesta que el periodista Óscar Adame consideró insensible.

“En un país con más de 135 mil personas desaparecidas, convertir esa plantilla en un gimmick publicitario es de una insensibilidad brutal”, cuestionó en un video, aunque aclaró que no cree que existiera una intención de burlarse de las familias buscadoras.

La discusión, sin embargo, dividió a las redes. Mientras algunos acusaron a Malcriada de utilizar como publicidad una de las mayores problemáticas del país, otros aseguran que el diseño remite más a los viejos carteles de “Se busca” para delincuentes que a una ficha de desaparición.

Estos carteles ocasionaron una ola de críticas a los músicos. Foto: Redes sociales.

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Chava Cartas, amo y señor del género de acción en México

Gracias al éxito que está registrando “La captura”, y tras el fenómeno que significó “Contraataque”, que obtuvo cerca de 100 millones de visualizaciones en el mundo; el director Chava Cartas y el productor Francisco González Compeán se han convertido en los amos de la acción mexicana y eso significa que deben entregar lo más pronto posible la precuela y secuela de “Contraataque”, que aún siguen en rodaje.

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Inicialmente, cuenta gente allegada, se tenía pensada sacar en streaming a mediados del próximo año, pero ahora se está sondeando si hay manera de agilizar procesos y adelantar fechas.

En la primera entrega y ante la falta de presupuesto, se pintaron palomitas de maíz de negro para simular balazos y paredes descascarándose por el impacto de disparos, en esta ocasión se tiene más dinero y recursos, pero por lo mismo se desean hacer efectos visuales que llevarían su tiempo.

Foto: IMDb.

Vicente Fernández Jr., ¿es machista o comodino?

Poco después de darle la patadita de la buena suerte a su hijo Ramón Fernández como intérprete del género country tumbado, Vicente Fernández Jr. fue cuestionado sobre dónde había dejado a su pareja, Mariana.

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Al respecto, el también cantante aclaró que la dejó cuidando a su hija de seis meses.

“Alguien tiene que cuidar a Isabela, cambiarle los pañales, no podía estar aquí, ya estará acompañándonos en un momento dado”, comentó. Así, el hijo de “El Charro de Huentitán” confesó que confía las responsabilidades de la pequeña en manos de su pareja, tal y como si estuviéramos a mediados del siglo pasado.

Vicente Fernández Jr. y su hijo Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández.

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