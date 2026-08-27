Luego de la histórica actuación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde el país alcanzó una cifra récord de 407 medallas, los atletas recibieron una noticia que premia de manera directa el esfuerzo realizado durante años de preparación.

Rommel Pacheco, director de la Conade, anunció que los deportistas serán recompensados por cada una de las preseas obtenidas.

El anuncio se realizó ante la presidenta Claudia Sheinbaum y tuvo como ejemplo a una de las grandes figuras de la competencia: Celia Pulido. La nadadora conquistó 11 preseas en Santo Domingo 2026 y recibirá el estímulo económico correspondiente por cada una.

Para Pulido, la noticia representa mucho más que un premio económico. La atleta agradeció el respaldo de las autoridades deportivas y aseguró que los recursos serán fundamentales para impulsar su preparación rumbo a los próximos retos de su carrera, entre ellos el camino a Los Ángeles 2028.

“Nos dio mucha felicidad recibir esa noticia. Antes se había dicho que únicamente se tomaría en cuenta la medalla de mayor valor, y eso había sido una decepción. Representar a México no se logra de la noche a la mañana; implica invertir tiempo, dinero y esfuerzo”, dijo.

“Nos sentimos agradecidos, porque se reconoció todo el trabajo realizado. Este apoyo económico beneficiará mucho a los atletas de cara al ciclo olímpico. Será una inversión directa en nuestro rendimiento y en mejorar las herramientas que ya tenemos. Ya sea para alimentarnos mejor, adquirir suplementos, contar con mejor equipo”, señaló.

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