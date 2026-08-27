Cada vez son más los atletas mexicanos que encuentran en Estados Unidos una plataforma ideal para impulsar su desarrollo deportivo y académico.

La NCAA se ha convertido en una de las principales vitrinas para el talento internacional, ofreciendo la posibilidad de competir al más alto nivel universitario mientras se cursa una carrera profesional.

Entre ellos destaca Celia Pulido, una de las nadadoras más prometedoras del país y estudiante de la Universidad del Sur de Illinois. La guanajuatense ha sabido combinar las exigencias de la natación de alto rendimiento con la vida universitaria.

Pulido compartió su visión sobre la experiencia de competir en la NCAA y explicó los retos que enfrentan los mexicanos para abrirse camino en uno de los sistemas deportivos más exigentes del mundo.

“Somos una generación que está saliendo de su zona de confort y que busca oportunidades en otros lugares. Hay que atreverse a salir, tomar riesgos e intentarlo. No importa si para ello tenemos que dejar nuestro país o a nuestra familia en busca de un mejor futuro. Estar aquí nos beneficia, hay varios compañeros de la selección compitiendo en este sistema y los resultados están a la vista”, señaló.

Pulido, quien también recordó los desafíos que enfrentó durante sus primeros meses en Estados Unidos, agradeció el apoyo recibido desde casa.

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“Necesitas una red de apoyo para salir adelante, porque en el camino aparecen muchos obstáculos. Saber que tengo a mi familia apoyándome y que siempre estarán ahí para mí me da mucha tranquilidad. En ese sentido, me considero una persona muy afortunada”.

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