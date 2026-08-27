La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) confirmó la detención de Juan Jesús “N”, hermano de Estrella “N”, por su probable participación en los delitos de Violencia Familiar Equiparada y Violación Agravada en agravio de una joven.

Según la información oficial, la detención fue producto de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM).

Lee también Vinculan a proceso a siete pobladores por retención ilegal del alcalde de San Salvador, Hidalgo; les imponen resguardo domiciliario

Los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron al interior de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en el municipio de Ciudad Madero y en donde el detenido era conocido como el Comandante Mora.

La Orden de Aprehensión fue emitida por un Juez de Control y cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación, quedando el imputado a disposición de la autoridad judicial competente, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Se informó que, por tratarse de una investigación en etapa inicial y a fin de proteger la integridad y privacidad de la víctima, la Fiscalía se reserva la difusión de cualquier dato que pudiera contribuir a su identificación.

[Publicidad]

dmrr/cr