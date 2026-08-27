[Publicidad]
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México inhabilitó durante un año a Sandra Cuevas para desempeñar cualquier cargo público por abuso de funciones a raíz del Operativo Diamante, que implementó durante su gestión al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.
Esta resolución se determinó el pasado 29 de junio, y la exalcaldesa fue notificada el 17 de agosto.
Sandra Cuevas aún puede apelar esta determinación.
Lee también Vinculan a proceso a mujer relacionada con intoxicación de sujetos en un hotel; una de las víctimas murió
De acuerdo a la resolución TE/I-22616/2023, Cuevas Nieves y su equipo incurrieron en "faltas graves" durante la implementación de este operativo.
El Operativo Diamante fue echado a andar con la finalidad de retirar objetos que obstruían la vía pública; sin embargo, hubo varios reportes y denuncias de ciudadanos por abuso de autoridad.
[Publicidad]
Las y los magistrados iniciaron una investigación y resolvieron que sí hubo diversas anomalías que dieron paso a las sanciones.
Lee también Policías y personal de Protección Civil de Benito Juárez evitan que joven atentara contra su vida; intentaba lanzarse de puente peatonal
En 2022, el propio Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la destitución de Sandra Cuevas por abuso de funciones al haber cerrado el Deportivo Guelatao tras tomar protesta.
[Publicidad]
Este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que finalmente suspendió esta inhabilitación.
A 16 días de cumplirse un año de la explosión del puente de la Concordia, hay 156 acuerdos reparatorios; quedan 2 pendientes
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Alcaldía Venustiano Carranza fortalece su política social; entrega casi 10 mil apoyos
Estados
Gobernadora interina de Sinaloa trabaja con la federación para diseñar plan de seguridad; buscan recuperar tranquilidad ciudadana
Universal Deportes
Leagues Cup: Quedaron definidos los horarios y fechas de las Semifinales; América ya tiene sede
Economía
SHCP, UIF y Pemex refuerzan combate al huachicol; intercambian información para detectar delitos financieros
Al día
Ecatepec inicia pavimentación en Jardines de Morelos tras décadas de abandono
La Roja
Biker estrenaba moto y encontró la muerte bajo un camión, en la México-Puebla
Espectáculos
“El Yo no fui” Marco Asensio niega aventura con Karina Torres tras lo dicho en LCDLFMX4
Al día
VIDEO: ¿Sushi en un tubo? El curioso invento que ya puedes probar en CDMX