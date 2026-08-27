El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México inhabilitó durante un año a Sandra Cuevas para desempeñar cualquier cargo público por abuso de funciones a raíz del Operativo Diamante, que implementó durante su gestión al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

Esta resolución se determinó el pasado 29 de junio, y la exalcaldesa fue notificada el 17 de agosto.

Sandra Cuevas aún puede apelar esta determinación.

Lee también Vinculan a proceso a mujer relacionada con intoxicación de sujetos en un hotel; una de las víctimas murió

De acuerdo a la resolución TE/I-22616/2023, Cuevas Nieves y su equipo incurrieron en "faltas graves" durante la implementación de este operativo.

El Operativo Diamante buscaba retirar objetos que obstruían la vía pública; tuvo varios reportes y denuncias ciudadanas por abuso de autoridad. | Foto: Santiago Reyes, EL UNIVERSAL.

El Operativo Diamante fue echado a andar con la finalidad de retirar objetos que obstruían la vía pública; sin embargo, hubo varios reportes y denuncias de ciudadanos por abuso de autoridad.

[Publicidad]

Las y los magistrados iniciaron una investigación y resolvieron que sí hubo diversas anomalías que dieron paso a las sanciones.

Lee también Policías y personal de Protección Civil de Benito Juárez evitan que joven atentara contra su vida; intentaba lanzarse de puente peatonal

En 2022, el propio Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la destitución de Sandra Cuevas por abuso de funciones al haber cerrado el Deportivo Guelatao tras tomar protesta.

[Publicidad]

Este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que finalmente suspendió esta inhabilitación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr