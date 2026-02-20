José de Jesús “N”, de 46 años, alias “El Cariguante”, fue detenido por policías capitalinos tras ser señalado como probable responsable de un asalto a una joven en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. El hombre también utilizaba el nombre de Sergio Ulises para huir de la ley.

De acuerdo con autoridades, el detenido está vinculado con el grupo denominado La Chokiza, conocido por organizar rodadas clandestinas. En dichas concentraciones llegó a participar la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, lo que generó controversia pública en su momento.

La detención ocurrió luego de que una joven de 20 años solicitara apoyo policial en el cruce de las calles Elena y Fundidora de Monterrey, en la colonia Industrial. La víctima informó que un hombre la interceptó, la amenazó con un cuchillo, la agredió físicamente y le robó sus pertenencias antes de huir en una motoneta.

Tras un operativo de búsqueda, los uniformados ubicaron a un sujeto con las características señaladas y le marcaron el alto. En la revisión preventiva le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros, dos teléfonos celulares, una cartera con dinero en efectivo y la motoneta en la que presuntamente escapaba. Los objetos fueron reconocidos por la denunciante.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. Según el cruce de información oficial, cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo a negocio y al menos dos presentaciones ante el Ministerio Público por distintos robos.

Autoridades también lo investigan por posibles vínculos con delitos de robo y narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc.

