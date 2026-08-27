Este jueves 27 de agosto, la Luna será protagonista de un fenómeno astronómico que podrá observarse desde distintos puntos de México.

Se trata de un eclipse parcial de Luna, cuyo momento de mayor ocultamiento ocurrirá durante la noche y podrá seguirse a simple vista si las condiciones del cielo lo permiten.

Conoce estos consejos para retratar la mística Luna de Sangre de agosto. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

De acuerdo con la NASA un eclipse lunar parcial ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna no quedan perfectamente alineados. Debido a esta posición, una parte de la superficie lunar entra en la umbra de la Tierra, es decir, en la zona donde nuestro planeta bloquea directamente la luz solar.

A diferencia de un eclipse total, en esta ocasión solo una parte de la Luna quedará dentro de la sombra más oscura de la Tierra, mientras el resto continuará recibiendo iluminación.

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¿A qué hora será el punto máximo del eclipse lunar en México?

Este jueves comenzará el espectáculo astronómico. El inicio de la fase penumbral está previsto alrededor de las 19:23 horas, tiempo del Centro de México.

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Sin embargo, el momento que más interesa a quienes quieran observarlo será el máximo del eclipse, previsto para las 22:12 horas. Asimismo, el INAOE señaló que esta fase podría alcanzarse aproximadamente a las 22:14 horas.

Luna de Sangre agosto 2026. Foto: NASA / En la sombra del eclipse

El eclipse continuará durante la noche y terminará formalmente durante la madrugada del viernes 28 de agosto.

¿Cuáles son las fases del eclipse lunar de agosto?

El fenómeno tendrá distintas etapas que comenzarán durante la tarde-noche del jueves y concluirán después de la medianoche.

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La primera será el comienzo del eclipse penumbral, previsto para las 19:23 horas de este jueves. Posteriormente, a las 20:33 horas, comenzará el eclipse parcial.

El máximo del eclipse llegará a las 22:12 horas, aunque el INAOE contempla que este momento pueda registrarse hasta las 22:14 horas.

Después, la fase parcial llegará a su fin a las 23:51 horas de este 27 de agosto. Finalmente, el eclipse penumbral terminará a las 01:01 horas del viernes 28 de agosto.

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¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar en México?

La buena noticia para quienes quieran seguir el evento es que el eclipse lunar será visible desde todo México, aunque la experiencia y los horarios pueden presentar pequeñas variaciones dependiendo de la ubicación.

Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Chihuahua, entre otras, podrán seguir el fenómeno durante la noche.

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¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar en México? Esto se sabe. Foto: Generada con IA

Además del territorio mexicano, el eclipse podrá observarse desde amplias regiones de América, Europa, África y Asia occidental.

Para disfrutarlo no será necesario contar con equipo especializado; sin embargo la observación dependerá principalmente de que el cielo se encuentre despejado y de tener un sitio con buena visibilidad hacia la Luna.

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