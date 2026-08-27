Entre caos y tensión se desarrolló la charla de la filósofa y activista Angela Davis, y la profesora de estudios de género, Gina Dent, en la UNAM. Las emociones estaban a flor de piel, los asistentes que hicieron fila por más de 10 horas para alcanzar un lugar en la sala Miguel Covarrubias, ambientaron el auditorio con una ronda de consignas de protesta contra la desaparición forzada, el genocidio en Palestina y a favor del movimiento feminista, así es como esperaban ansiosos la salida de Davis.

Finalmente Davis salió al escenario y hubo una fuerte ovación, que inmediatamente se vió interrumpida: un joven subió con una pancarta que decía “La UNAM es criminal y paramilitar”. Aunque en un inicio el público apoyó la protesta al corear su consigna. Sin embargo, cuando el acto se extendió por cerca de 15 minutos, la gente comenzó a desesperarse y pedir que se dejara hablar a Angela Davis, incluso dos personas del público bajaron para intentar bajar al manifestante, mientras que Rosa Beltrán, titular de Cultura UNAM, intentaba dialogar con el joven. “Vamos a dejarla hablar, ya te pronunciaste, ya te escuchamos, queremos escuchar a Angela Davis”, dijo Beltrán.

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Cuando finalmente Davis tomó la palabra, lo primero que expresó fue su sorpresa por la energía del público y que le gustaría que “esa energía se cultivara de forma en la que se pueda hacer un cambio de verdad para abolir las prisiones y de forma para evolucionar del capitalismo y terminar con el feminicidio en México”.

“La pasión que ustedes tienen, es una cultura distinta a la que tenemos en nuestras universidades. No hablamos de causas sin saber más de éstas”, añadió Gina Dent, quien es profesora en la Universidad de California, en Santa Cruz.

El primer tema de la conversación fue “libros”, a lo que Davis dijo “No me puedo imaginar un mundo sin libros. La única forma que tenemos de probar la libertad es a través de la lectura”.

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“Quizás los libros no resuelven todo, pero bajar el ritmo para leer y tratar de entender es en lo que creemos como académicas, escritoras y feministas”, añadió Dent, quien también es pareja de Davis.

La activista estadounidense estuvo acompañada de la profesora feminista Gina Dent, su pareja.

A propósito de la pregunta sobre los libros, Davis destacó que a pesar de toda la violencia que comete el estado de Israel contra los palestinos, es uno de los países con mayor tasa de alfabetización, algo que aprendió en un viaje que hizo a ese país, junto a Dent.

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El libro “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, que presentaron durante la charla, fue escrito por Davis y Dent junto a Erica R. Meiners y Beth Richie, y aunque las invitadas reconocieron la dificultad de escribir a ocho manos es todo un reto, de la experiencia Davis rescató que el proceso le hizo ver la importancia de crear comunidad y pensamiento colectivo.

Dent señaló que la abolición y feminismo son temas interseccionales, por lo que no se puede eliminar uno y luego el otro.

“La idea de interseccionalidad tiene que ver con lo que la ley puede o no ver por condiciones obstructivas. Para mí, también esa intersección se volvió una forma de describir luchas y distintos movimientos. Entonces tratar la abolición y el feminismo juntos es realmente de lo que trata el libro. No nos podemos acercar a la encarcelación, policía y militarizar como lo hacemos hoy, sin entender cómo el género y la violencia es factor para producir esas estructuras, y no podemos confiar en esas estructuras como una forma de resolver el problema, no podemos usar la prisión para resolver los problemas de género que existen. Estamos redefiniendo la seguridad, quitando el monopolio que el estado policial y carcelario han creado”, añadió la profesora.

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Dent explicó que el libro “Abolición, feminismo, ¡ahora!” también trata de imaginar nuevas formas de liderazgo, sobre todo en un tiempo en el que las personas menos populares en la actualidad son aquellas que están a cargo y que eso también puede resultar en un problema al reducir las oportunidades de confianza, de probar y practicar.

Davis explicó que el mismo sistema carcelario que pretende resolver la violencia de género, propicia también violencia de género dentro de sí y que la necesidad de “pensar con más profundidad” sobre la situación actual es la que impulsó que se creara ese libro.

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“‘Abolición, feminismo, ¡ahora!’ nos invita a usar todos los medios para entender qué es lo que aflige a este planeta y cómo nos liberamos de los ricos, los capitalistas, los multimillonarios, de eso se trata y por eso creo que Abolición, feminismo es una forma revolucionaria de pensar y organizarse”, declaró Davis.

Pese al panorama actual, la filósofa quiere compartir a los jóvenes que “la desesperanza no es opción”; el no perder la esperanza es un sentimiento que le recuerda su infancia a Davis, que creció en la Alabama segregada donde las personas negras no podían ir a la biblioteca, museos ni escuela por su color de piel. “Nunca hubo duda, aun siendo una pequeña niña, de que las cosas iban a ser distintas algún día (...) El trabajo principal de un activista es generar esperanza y hacer pensar a la gente que un mejor mundo es posible”, agregó Davis.

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