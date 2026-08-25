Metrópoli | 25-08-26 | 21:50 |

Una persona resultó lesionada por de arma de fuego la noche de este martes en calles de la colonia Pensil Norte,

Los hechos ocurrieron sobre, cerca del cruce con Lago Ness, donde vecinos reportaron haber escuchado varias afuera de una barbería. Al llegar, policías encontraron a una persona lesionada sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención. Personas cercanas al lesionado lo trasladaron por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

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De acuerdo con los primeros reportes, se desconoce el móvil de la agresión y no se cuenta con información precisa sobre los responsables, quienes presuntamente huyeron del lugar a bordo de motocicletas.

Elementos policiales permanecieron en la zona mientras se realizaron las primeras investigaciones y, posteriormente, los servicios de emergencia se retiraron del sitio.

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JACL/cr

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