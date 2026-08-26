Ecatepec, Méx. – Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina iniciaron operativos en las líneas 1, 2 y 4 del Mexibús que pasan por Ecatepec, con lo que las autoridades pretenden reducir delitos de alto impacto a bordo del transporte articulado y prevenir agresiones contra mujeres.

El primer despliegue ocurrió en la Línea 2, en la estación Central de Abastos. Allí se integraron seis células con personal de Tránsito Municipal, Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Prevención del Delito, Célula de Búsqueda de Personas, Unidad Canina y Marina.

Estas células recorrieron estaciones y abordaron unidades en dirección a Ciudad Azteca y a Ojo de Agua.

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La presencia de proximidad social busca inhibir cualquier ilícito en el sistema masivo de transporte.

Personal de Prevención del Delito colocó calcomanías de Punto Violeta. Los usuarios pueden escanear el código QR para acceder a la aplicación Red Violeta.

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El mismo personal explicó el uso de la herramienta. La Unidad Canina inspeccionó estaciones y subió a las unidades para detectar objetos de riesgo.

Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal, dijo que el operativo se realizará de forma aleatoria en las tres líneas que circulan por avenida Central, avenida Revolución, Vía Morelos y la Vía José López Portillo.

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“Sabemos que hay situaciones que acontecen arriba del transporte articulado del Mexibús, como son robos de celulares y el tema de acoso a mujeres, vamos a estar en las estaciones en recorridos junto con los usuarios y en las plataformas como Central de Abastos, paradero Ciudad Azteca, en los límites con Tecámac y Coacalco”, afirmó el jefe policial.

Diana Oropeza, encargada de Prevención del Delito, pidió a las pasajeras utilizar la aplicación Red Violeta. A través del teléfono móvil es posible obtener acompañamiento virtual de la policía ante situaciones de riesgo o emergencias.

También exhortó a denunciar cualquier caso de violencia y a no normalizar las agresiones, pues constituyen un delito

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