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La alcaldía Benito Juárez y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atienden una fuga de agua potable y una fractura en la red de drenaje que fueron provocadas por un socavón en Calzada Ermita Iztapalapa, casi esquina con Plutarco Elías Calles.
Desde las 21:00 horas del martes 24 de agosto, personal de ambas dependencias trabaja en la reparación de las fugas, así como en la oquedad, cuyas dimensiones aproximadas son cuatro metros de largo por 2.5 metros de profundidad.
Como parte de estas labores, se realizó la sustitución de la tubería y la fuga de agua potable quedó resuelta. Se continúa con la atención a la falla en la red de drenaje.
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“Esperamos que ya se pueda restablecer el servicio de agua para los vecinos. Todos estos trabajos son en coordinación con la Segiagua por instrucciones de nuestro alcalde Luis Mendoza para que los vecinos no tengan ningún daño”, declaró Edgar Santiago, jefe de Unidad Departamental de Operación Hidráulica y Saneamiento.
Se espera que en las próximas horas concluyan los trabajos, a fin de evitar que se generen incidentes mayores que afecten a los residentes de la zona.
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JACL/cr
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