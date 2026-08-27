Metrópoli | 27-08-26 | 13:44 | Actualizada | 27-08-26 | 13:46 |

Un en las instalaciones eléctricas del edificio A de la Unidad Habitacional Centro Urbano Presidente Alemán movilizó a servicios de emergencia durante la mañana de este jueves en la .

El incidente ocurrió sobre Eje 7 Sur Félix Cuevas, en su cruce con Eje 3 Poniente Avenida Coyoacán, donde vecinos reportaron un cortocircuito y fuego en los cables de la instalación eléctrica.

Al lugar acudieron elementos del , personal de Protección Civil y policías preventivos, quienes encontraron una intensa columna de humo negro, además de chispas y algunos tronidos provenientes del cableado.

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Ante la presencia del humo, los habitantes del edificio fueron desalojados de manera preventiva mientras los bomberos trabajaron para controlar y extinguir el fuego. Tras realizar una inspección, determinaron que el incendio había sido provocado por un cortocircuito en la instalación eléctrica.

Personal médico de valoró a dos personas de aproximadamente 25 años, quienes presentaron intoxicación por monóxido de carbono. Debido a que su estado de salud fue considerado estable, no fue necesario trasladarlas a un hospital.

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Luego de controlar la emergencia, los cuerpos de auxilio realizaron una revisión del inmueble para descartar mayores riesgos y concluyeron las labores sin que se reportaran otras personas lesionadas.

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Finalmente, los servicios de emergencia se retiraron del lugar una vez que la situación quedó bajo control.

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mahc/LL

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