Autoridades colombianas y ecuatorianas se reunieron el jueves para avanzar en las conversaciones sobre la instalación de una base binacional en la frontera en el marco de la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, informó el Ministerio de Defensa colombiano.

Ecuador y Colombia lidian con una compleja situación de seguridad en la frontera compartida de más de 600 kilómetros donde operan grupos ilegales vinculados al tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y otros delitos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha insistido al gobierno colombiano en hacer más por enfrentar a los grupos ilegales que operan en la frontera, lo que generó tensiones con el presidente Gustavo Petro, quien gobernó Colombia hasta el 7 de agosto.

Con la llegada al poder del conservador Abelardo de la Espriella, quien prometió mano dura contra los ilegales, las tensiones con Noboa cedieron y ambos han estado de acuerdo en aumentar la cooperación.

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El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó la víspera a Colombia para “discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas”, informó el Ministerio de Defensa colombiano.

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Donovan visitó Tumaco, capital del departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, para conocer de primera mano la situación de seguridad de esa región.

“En el marco de esta agenda el ministro de Defensa y las autoridades militares colombianas se desplazarán a Ecuador para reunirse con sus homólogos y avanzar en la articulación y coordinación de una base binacional en la frontera”, detalló el ministerio.

La base binacional, de la que no ofreció más detalles, buscaría “fortalecer la cooperación y la respuesta conjunta frente a las amenazas que afectan esta zona”.

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Changing the game on the front lines of narco-terrorism:

The border region between southwest #Colombia and northwest #Ecuador is a major corridor for cocaine trafficking by some of the world's most violent organizations.



Today in the heart of that region, top Americas Counter… pic.twitter.com/RQ7DXsFHt1 — U.S. Southern Command (@Southcom) August 27, 2026

Horas más tarde, las Fuerzas Militares colombianas detallaron en un comunicado que se desarrolló en San Lorenzo, Ecuador, una conferencia entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos en la que discutieron “objetivos de la estrategia estadounidense contra los cárteles, la revisión del plan de campaña nacional de Ecuador y los resultados de la reciente conferencia realizada en Panamá” de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), una iniciativa del gobierno estadounidense con países latinoamericanos para combatir al narcotráfico.

“La frontera entre Colombia y Ecuador es un punto geográfico estratégico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo. Hoy, estamos cambiando las reglas del juego”, indicó Donovan en la red social X junto a una fotografía de la reunión que muestra a los ministros de Defensa de ambos países.

Estados Unidos ha estrechado su cooperación con los gobiernos de Ecuador y ahora con Colombia desde la llegada al poder de De la Espriella. Ambos países, además, forman parte de la A3C.

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Como parte de la nueva cooperación binacional, las policías de Ecuador y Colombia capturaron en el centro-oeste de Colombia a Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, cabecilla de “Los Tiguerones”, informó el jueves el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

“Los Tiguerones” es una de las bandas criminales designadas por el gobierno de Ecuador como “terroristas" y ha sido señalada por las autoridades de varios delitos como narcotráfico, minería ilegal, homicidios y secuestros.

Bombardeo contra disidencia de FARC

De la Espriella ha dado un giro en la política de seguridad, arreciando las operaciones militares contra los grupos armados ilegales y cerrando las mesas de negociación de paz que había adelantado Petro (2022-2026).

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El jueves se informó un segundo bombardeo en lo que va de su gobierno en el departamento de Guaviare, en el centro-sur del país, contra las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.

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De la Espriella reportó en su cuenta de X que el bombardeo y una posterior operación militar dejaron al menos ocho integrantes de la disidencia muertos y la incautación de armas.

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El primer bombardeo ocurrió el 11 de agosto contra un campamento de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela, y fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos por presuntamente afectar a civiles.

El mandatario también informó el jueves que fue capturado en Bogotá Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, a quien señaló como “cabecilla principal” en Perú de la banda transnacional Tren de Aragua.

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