Hay deportistas que, además de competir y ganar, terminan convirtiéndose en ejemplos para quienes sueñan con seguir sus pasos.

Ese es el caso de Celia Pulido, quien tras firmar una actuación histórica en Santo Domingo 2026 con 11 medallas, ha fortalecido una imagen que inspira a niñas y jóvenes que buscan abrirse camino en el deporte de alto rendimiento.

“Inspirar es una de las grandes razones por las que sigo en el deporte. Me encanta que la gente me vea como una inspiración y un referente. Esa es una de mis principales metas: dejar huella en las generaciones que vienen detrás de mí. La etiqueta que me he ganado como una deportista a la que otras personas aspiran llegar es un honor, y siempre intento demostrar que, con esfuerzo y perseverancia, cada quien puede encontrar su propio camino”, señaló.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a las jóvenes: “No necesitas ser la más grande, la más fuerte ni tener el cuerpo más atlético para alcanzar tus metas. Somos capaces de lograr grandes cosas si tenemos una mentalidad fuerte, disciplina y ganas de salir adelante”.

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