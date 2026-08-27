Nuwakot, Nepal.— Equipos de rescate se movilizaron ayer para encontrar cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y Tíbet, tras las inundaciones repentinas y graduales de tierra que han causado al menos 160 muertos.

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, señalaron las autoridades sobre el desastre que arrasó aldeas enteras. Se espera que la cifra de fallecidos aumente.

El colapso de un glaciar provocó actividad sísmica y posteriores inundaciones “catastróficas”, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Residentes observan edificios sepultados por el barro tras unas inundaciones repentinas y un desprendimiento de tierra en Devghat, en el distrito nepalí de Nuwakot. Foto: AFP

Funcionarios en Nepal declararon que se reportó la desaparición de 403 personas, incluidos 341 extranjeros. Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo de Nepal, informó que 133 de los desaparecidos venían de India en peregrinación al monte Kailash, en la región autónoma china del Tíbet, un sitio sagrado para los hinduistas.

Un video de vigilancia, grabado en el lado chino de la frontera, muestra una furiosa avalancha de lodo y escombros estrellándose contra un edificio de varios pisos. El deslave lo envuelve mientras decenas de personas corren por sus vidas abajo. La crecida arrastra autobuses y coches. Medios estatales chinos informaron de “numerosas víctimas” tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de tres muertos y 265 desaparecidos. El gobierno de Estados Unidos manifestó sus condolencias y prometió proveer 500 mil dólares para las labores de rescate, dijo el Departamento de Estado.

SRE: no hay mexicanos afectados

Mientras, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que no se reportaban mexicanos afectados. “Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de esta tragedia. La Cancillería, a través de la Embajada de México en India, permanece atenta de las y los connacionales en el área. Al momento, no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas”, indicó. “Se recomienda a las y los connacionales en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial”, añadió. Ante emergencia, la SRE pidió contactar a la embajada mexicana en India a través del número +91 97177 20003. Agencias, con información de Eduardo Dina

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