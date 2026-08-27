La Comisión de Elecciones de Morena designó a Imelda Castro y Santiago Nieto como coordinadores estatales en Sinaloa y Querétaro, respectivamente; dicho nombramiento es la antesala de las candidaturas a las gubernaturas que se renovarán en ambas entidades el próximo año.

En una ceremonia realizada en el World Trade Center, Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido guinda, entregó las constancias a los aspirantes, quienes estuvieron acompañados de los otros postulantes y de seguidores para que les echaran porras.

Imelda Castro reconoció el grave problema de inseguridad en Sinaloa, derivado de la pelea entre las facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, iniciado en septiembre de 2024 a causa del traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

La senadora morenista con licencia evitó darle su apoyo al gobernador también con licencia Rubén Rocha Moya, y señaló: “Yo estoy con el pueblo de México, y con el movimiento”.

Manifestó que cualquier acusación internacional sobre servidores públicos mexicanos debe investigarse y resolverse bajo nuestras leyes e instituciones.

“Las investigaciones que hoy están abiertas tienen que continuar, y tienen que cerrarse, en su momento, conforme a nuestras instituciones y nuestras leyes, con las consecuencias que ese proceso de investigación determine”, expresó Castro.

[Publicidad]

Y advirtió que Morena no debe confiarse en la elección de gobernador del próximo año.

“No hay ninguna victoria eterna ni ninguna derrota para toda la vida, las encuestas son fotografías del momento, ahorita Morena es un movimiento, junto con nuestros aliados, muy grande, resiliente, con un gran posicionamiento, pero no debe haber confianza”.

Por su parte, Santiago Nieto dijo que confía en que su partido gane la elección de gobernador en Querétaro en 2027, y cambie la administración estatal que ha encabezado el PAN por tres décadas.

[Publicidad]

Actualmente gobierna el panista Mauricio Kuri, y al respecto dijo: “No hay PAN que dure 30 años ni pueblo que los aguante”.

“Es importante que estos 30 años de panismo queden ya atrás. Yo estoy convencido de que hay un hartazgo y cansancio de la sociedad queretana respecto a la lejanía del gobierno del estado, y la corrupción de los gobiernos municipales del Partido Acción Nacional”, manifestó Nieto.

Aunque negó que su nombramiento represente una designación adelantada como candidato a gobernador, afirmó que ésta no compromete a su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey, y acusó que el gobernador Kuri incurrió en violencia política de género en su contra al pedirle que no intervenga en el siguiente proceso electoral.

[Publicidad]

“La elección de gobernador de Querétaro la hace el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no el Instituto Nacional Electoral; dos, desconocimiento, siempre mi esposa cuando ha surgido algún tema vinculado conmigo se ha excusado de conocer, y tres, es un tema de violencia política de género porque está pretendiendo decir que una mujer profesionista exitosa e independiente depende de los intereses de su marido”, comentó Nieto.

“Designación rompe con el rochismo”

La designación de Imelda Castro como coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa representa deslinde y un rompimiento total de Morena con el rochismo, afirmaron expertos en política.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el politólogo Sebastián Godínez dijo que la determinación del partido guinda es un intento de sanear la imagen de Morena en una entidad donde el oficialismo se ha visto cercado por estas acusaciones de vínculos con el crimen. “La postulación de Imelda Castro sí es un intento por romper con el grupo de Rocha en Sinaloa, luego de que (...) Estados Unidos lo señaló por sus presuntos nexos con el crimen organizado. El nombramiento de Castro, que en la práctica es virtual candidata a la gubernatura, es un intento de sanear la imagen del partido en una entidad donde el oficialismo se ha visto cercado por estas acusaciones (...)”.

[Publicidad]

Godínez Rivera consideró que haber designado un perfil cercano a Rocha Moya, como Tere Guerra, hubiese sido la tumba para el partido guinda en la entidad sinaloense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.