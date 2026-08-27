Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que Rusia "no va a atacar" territorio de la OTAN, al desestimar reportes de prensa según los cuales Washington está preocupado por una posible acción rusa en Europa.

Trump señaló que ha tenido "buenas conversaciones" con el presidente ruso Vladimir Putin. "No va a atacar territorio de la OTAN", enfatizó.

Durante su visita a Moscú de esta semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, advirtió a Rusia que no atacara a los países miembros de la OTAN, según informaron medios estadounidenses.

El viaje de Ratcliffe a la capital rusa se conoció el martes pasado, tras detectarse el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en un aeropuerto moscovita y una caravana diplomática recorriendo la ciudad.

La advertencia de no atacar a los aliados fue revelada por The Wall Street Journal (WSJ)y la cadena CBS News, aunque de momento la CIA no se ha pronunciado de manera oficial sobre los motivos de la visita de su director.

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Este aviso se produce en medio de evaluaciones de la inteligencia estadounidense que indicaban que Rusia podría intentar poner a prueba a la OTAN, según el WSJ.

Rusia niega planes para atacar a países de la OTAN

Por su parte, el Kremlin negó que Rusia albergue planes de atacar a un país de la alianza atlántica, al tiempo que acusó a las naciones europeas de defender una política agresiva hacia Moscú.

"Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

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En tanto que los servicios de inteligencia europeos no disponen de indicios sobre un posible ataque militar ruso contra los países europeos miembros de la OTAN, declaró el jueves un alto funcionario europeo.

"Los servicios de inteligencia europeos no ven ningún riesgo de un ataque ruso contra los países europeos", aseguró este funcionario bajo condición de anonimato.

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Primera visita del jefe de la CIA a Rusia

Se trata de la primera visita conocida de Ratcliffe a Rusia como director de la CIA, un cargo al que llegó tras desempeñarse como jefe de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021).

El propio Trump confirmó la visita del funcionario a Moscú en una entrevista el miércoles, pero negó que estuviera relacionada con alguna intención por parte de Rusia de poner a prueba a la OTAN, y la consideró como un viaje "semirutinario".

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