Las autoridades rusas anunciaron el jueves la apertura de una investigación tras la muerte de un militar en la explosión de un automóvil en las afueras de San Petersburgo, el más reciente de varios responsables del ejército ruso que fueron objeto de asesinatos reivindicados o atribuidos a Ucrania desde el inicio del conflicto.

El Comité de Investigación local abrió "un procedimiento penal a raíz del incendio de un vehículo en el distrito de Pushkin, que dejó dos víctimas: una falleció y la otra fue hospitalizada", indicó en un comunicado este organismo encargado de las principales investigaciones.

"La persona fallecida es un militar (...) y su esposa también resultó herida", precisó el Comité de Investigación en un segundo comunicado.

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Según Fontanka, un medio de prensa con sede en San Petersburgo, se trata de un teniente coronel del ejército ruso que prestaba servicio en las fuerzas de defensa antiaérea.

El artefacto explosivo detonó a media mañana cuando la pareja salía de su domicilio, detalló la misma fuente citando a testigos.

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En una fotografía publicada por este medio, que la AFP geolocalizó frente a una tienda en el sur de las afueras de San Petersburgo, pueden verse varias personas alrededor de un automóvil negro muy dañado, con restos esparcidos sobre la calzada.

Desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, varios generales rusos, responsables locales y figuras públicas que apoyaban el conflicto fueron asesinados en territorio ruso o en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

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Estos asesinatos, perpetrados con bombas o mediante disparos, fueron reivindicados en algunas ocasiones por Kiev.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.