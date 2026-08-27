Moscú.- El Ministerio de Exteriores de Rusia negó que la concesión de asilo a Bashar al Assad en diciembre de 2024 fuera una decisión política, después de que el derrocado presidente sirio fuera recientemente condenado a muerte en ausencia por las nuevas autoridades de Siria.

"En la decisión de darle acogida en nuestro país no hubo y no hay ningún trasfondo político", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

Añadió que "la decisión se tomó por motivos estrictamente humanitarios debido a las dramáticas circunstancias que rodearon el cambio de poder. Él y su familia corrían el riesgo de morir".

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Además, la diplomática rusa subrayó que Moscú es contraria a que "el territorio de Siria sea utilizado como arena para la lucha política. Estamos en contra de que Siria sea visto como un instrumento de ajuste de cuentas entre diferentes países".

Según la prensa, las nuevas autoridades sirias se han dirigido a Moscú para que extradite a Asad, algo a lo que oficialmente nunca ha aludido el Kremlin, que ha acogido a lo largo de los años a otros líderes derrocados como el ucraniano Víktor Yanukóvich.

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El pasado 11 de agosto un tribunal sirio condenó a muerte a Asad por varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

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Esta semana los presidentes ruso, Vladímir Putin, y sirio, Ahmed al Sharaa, sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron el memorando de entendimiento que permitirá a Rusia mantener dos bases militares en Siria con una "redefinición" de funciones acordada tras un año y medio de negociaciones.

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El memorando firmado por Damasco y Moscú a principios de mes puso fin a más de año y medio de arduas negociaciones, tras lo que las bases militares se convertirán en "centros conjuntos de entrenamiento y rehabilitación", un proceso que debe completarse en un plazo máximo de tres meses.

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