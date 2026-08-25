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El director de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, se encuentra de visita este martes en Moscú, reportaron CBS y Axios, sin que los gobiernos de Estados Unidos o Rusia hayan confirmado la información.
Más temprano este martes, un avión militar estadounidense despegó desde Letonia hacia el aeropuerto moscovita de Vnúkovo, según datos del sitio especializado Flightradar24.
El Financial Times afirmó que Estados Unidos pidió a Ucrania, que aceptó, no atacar Moscú, San Petersburgo ni otras zonas del norte de Rusia el lunes, martes y miércoles, con el fin de permitir el viaje de un alto responsable estadounidense.
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Numerosos temas pueden justificar este poco usual desplazamiento del máximo responsable del espionaje exterior estadounidense: la guerra en Ucrania, el conflicto con Irán en un momento en que Washington se esfuerza por sumar potencias extranjeras a su estrategia de presión económica sobre Teherán, o incluso intercambios de prisioneros.
El presidente estadounidense Donald Trump, que mantiene una línea de comunicación directa con su homólogo ruso Vladimir Putin, aseguró el 11 de agosto que obtuvo la liberación de un exmarine detenido en Rusia, Robert Gilman, durante conversaciones personales con su homólogo.
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Trump ha enviado en varias ocasiones a su yerno Jared Kushner y al enviado especial Steve Witkoff a Moscú para mantener conversaciones con el presidente ruso.
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