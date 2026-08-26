Más allá de servir a la quinta zona metropolitana más grande de México, el aeropuerto de Toluca es una alternativa, a veces más económica, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Si buscas ahorrar en tus próximos vuelos o por alguna situación debes tomar un vuelo en la terminal aérea de Toluca, te damos opciones para llegar en transporte público desde la CDMX.

¿Qué rutas aéreas hay en el aeropuerto de Toluca?

El aeropuerto de Toluca solo cuenta con 7 rutas nacionales: Cancún, Mérida, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Tijuana.

Foto: Aeropuerto Internacional de Toluca

Las aerolíneas que operan en la terminal aérea son Volaris y Viva, conocidas por ser de bajo costo.

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¿Dónde está el aeropuerto de Toluca?

El aeropuerto de Toluca se encuentra sobre el Bulevar Miguel Alemán, justo entre las comunidades de San Pedro Totoltepec y San Nicolás Tolentino.

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Desde el centro de Toluca son unos 25 minutos en auto, y desde Santa Fe (CDMX) son 45 minutos, aunque depende del tráfico que se llega a poner pesado en muchas ocasiones.

¿Cómo llegar al aeropuerto de Toluca desde CDMX?

La opción más sencilla es ir a la Terminal Central de Autobuses del Poniente (conocida como Observatorio) y localizar la puerta 5, donde están los mostradores de Aero Caminante, un servicio de camiones directos al aeropuerto de Toluca.

Foto: TMT-Caminante

Tienen un costo de $150 pesos por persona.

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Disponibles de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 p.m. y sábados y domingos de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.

Las corridas varían. Hay algunas cada 30 minutos, hora y media o 2 horas.

Sitio web: caminante-aeropuerto.com.mx/obs.html

Si estás en cualquier terminal del AICM, también la línea Caminante cuenta con camionetas que van directamente hasta la Terminal Tollocan (en Avenida Paseo Tollocan, cerca de Galerías Toluca).

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De ahí, hay que tomar un taxi o Uber que hará un recorrido de unos 20 minutos.

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El costo de la camioneta es de $300 por persona, mientras que el taxi o Uber ronda los $150.

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Disponibles de lunes a domingo, de 6:30 a.m. a 11:20 p.m.

Las frecuencia de las corridas varía. Hay cada 1 o 2 horas.

Sitio web: tmt-caminante.com.mx/Aeropuerto.html

Otra opción es el Tren Interurbano o El Insurgente desde las estaciones Observatorio, Vasco de Quiroga o Santa Fe, todas en CDMX.

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Baja en la estación Metepec y de ahí toma un taxi o Uber hasta el aeropuerto de Toluca, a unos 20 minutos en auto.

El costo del tren ronda los $70 a $80 por persona (depende de la estación donde lo tomes) y el taxi o Uber, unos $150 pesos.

Disponible de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 10:30 p.m.; sábados de 6:00 a.m. a 10:30 p.m. y domingos de 7:00 a.m. a 10:30 p.m.

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Sitio web:trenelinsurgente.mx

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