El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la Ceremonia de Graduación de las Antigüedades “2022-2026” y “2025-2026” del Heroico Colegio Militar en la plaza de maniobras del plantel educativo, Tlalpan.

En su intervención, el general de brigada de Estado Mayor, Francisco Javier Zubía González, director del Heroico Colegio Militar recordó que el modelo educativo militar se sustenta en cuatro ejes fundamentales: formación militar, académica, ética y la especialidad.

Los cuales permiten a los alumnos contar con valores, adquirir conocimientos teóricos y prácticos, que les brindarán herramientas para desempeñarse con eficacia en el ejercicio del mando dentro de las unidades del Ejército y Guardia Nacional.

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Realizan Ceremonia de Graduación de las Antigüedades “2022-2026” y “2025-2026” del Heroico Colegio Militar. Foto: Especial

Agregó que, con esta convicción, egresan mil 303 subtenientes, 428 licenciados en administración militar pertenecientes a las diversas armas y al servicio de intendencia del Ejército.

También, 505 licenciados en seguridad pública, con formación policial pertenecientes a la Guardia Nacional, 42 oficiales del curso intensivo de formación de las armas y servicios de la policía militar, 328 oficiales del curso intensivo de formación de Guardia Nacional.

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Destacó que, de esta nueva generación, 224 son mujeres quienes demostraron su capacidad, entrega, convirtiéndose en ejemplo tangible del fortalecimiento y la inclusión en este histórico plantel.

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Subrayó que la nueva generación de oficiales son militares profesionales, disciplinados que cuentan con los conocimientos y experiencias, que serán las herramientas indispensables que los acompañarán a lo largo de su trayectoria profesional y les permitirán servir con entrega y profesionalismo al pueblo de México.

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“General secretario, quienes formamos parte del Heroico Colegio Militar, expresamos nuestro más profundo agradecimiento, por el impulso que le ha dado a la educación militar y por el apoyo permanente que ha proporcionado a nuestro plantel”, enfatizó Zubía González

Comentó que el Histórico plantel, cuya génesis se remonta al 11 de octubre de 1823, fecha en la que inició su recorrido institucional en la fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz.

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“Desde entonces, y a lo largo de más de dos siglos, sus cadetes han protagonizado múltiples episodios trascendentales de nuestra historia nacional, en los que han dado muestra de honor, lealtad y patriotismo.

“Hoy en día, ese legado de valores es clave en el proceso enseñanza-aprendizaje, con la que este plantel cumple su misión de formar de manera integral a las y los oficiales de las armas de los servicios de policía militar e intendencia, así como Guardia Nacional, preparándolos para cumplir con profesionalismo, liderazgo y vocación de servicio las misiones que la nación les encomiende”, puntualizó.

Además, se entregaron reconocimientos, realizaron una salva de fusilería y al finalizar un desfile militar.

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