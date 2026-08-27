Autoridades federales de seguridad ejecutaron 21 órdenes de cateo en diferentes domicilios en Oaxaca, donde fueron detenidos 10 presuntos integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), relacionados al Cártel de Sinaloa.

Los detenidos son Erick Martínez “El Panda”, Erika Muñoz Can, Heraclio Montero "Heraclio", Hugo Alberto Gómez, José Antonio García, Julián Cruz “Gordo”, Óscar Alberto González, Oscar Aramis Salazar “Cangrejo", Ricardo Ramírez “Duck” y Sharon Italia Curiel “La Italia”.

Están acusados de cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios. Además, aseguraron cuatro armas de fuego largas, dos armas cortas, cargadores y cartuchos útiles.

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A las personas detenidas, una vez leídos sus derechos de ley, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes con el fin de determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó que estas acciones son derivadas de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a las investigaciones relacionadas con supuestos grupos delictivos.

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En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Arresto de 10 presuntos extorsionadores e invasores de predios en Oaxaca. Foto: X @GabSeguridadMX

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