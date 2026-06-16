Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se ha identificado una nueva modalidad de extorsión en la que un supuesto gestor ofrece protección a comerciantes en caso de presuntas acciones legales por parte del municipio y en caso de no dar dinero, supuestos inspectores clausuran los negocios.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 16 de junio en Palacio Nacional, García Harfuch reiteró el llamado a denunciar la extorsión de manera anónima al teléfono 089 y garantizó que no han habido “filtraciones”.

“Sí hemos tenido casos y detenidos ya de este tipo”, confirmó el titular de la SSPC sobre esta nueva modalidad en el Estado de México.

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“Es importante que la ciudadanía sepa que cuando denuncian por el mecanismo de 089, o en las instituciones del gabinete de Seguridad, no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas”, dijo Omar García Harfuch.

“Es muy importante, por favor que denuncien y entregamos resultados”, recalcó.

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