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Este martes de 16 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo, un espacio para informar sobre los acontecimientos más relevantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue aquí el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Nación 08:24 AM
"No es que haya una investigación a los presidente municipales", aclara Sheinbaum Pardo al indicar que si hay una denuncia ciudadana es cuando se procede con una investigación.
Nación 08:19 AM
Tras la denuncia de la diputada del PRI Paola Gárate Valenzuela de haber recibido una corona fúnebre con amenazas de muerte en la puerta de su domicilio en Culiacán y por lo mismo solicitar protección federal, el general Ricardo Trevilla Trejo indica que se tiene conocimiento del caso y que se analiza, para enviar la protección que requiere la legisladora y salvaguardar su vida.
Nación 08:17 AM
Sheinbaum Pardo felicita a la árbitro Katia Itzel García Mendoza por su debut en el Mundial 2026.
Nación 08:16 AM
Nación 08:13 AM
Sobre el ataque armado a una marisquería en Quintana Roo el pasado 14 de junio, Omar García Harfuch indica que se analizan los videos de la agresión, hay un antecedente de un ataque similar el mes pasado y se trabaja con la Fiscalía, para dar con los responsables.
Nación 08:11 AM
Omar García Harfuch dice que Juan Carlos Valencia González alias "El R3" "definitivamente es uno de los integrantes más fuertes que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación".
Nación 08:08 AM
Sobre la comunicación con los integrantes de la CNTE, la Presidenta insiste en que se mantiene el diálogo con Segob y SEP.
Nación 08:07 AM
"Es probable que sí, todavía lo está viendo Relaciones Exteriores", dice la Presidenta sobre una reunión con el rey de España, Felipe VI, durante su visita a México con motivo del partido que disputará la selección española contra Uruguay el próximo 26 de junio en Guadalajara. Señala que, de darse la reunión, sería en la Ciudad de México.
Nación 07:54 AM
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta las acciones más relevantes de gabinete de Seguridad.
Comienza con un recuento de las detenciones de líderes criminales desde 2024 hasta 2026.
En el último mes se registró la detención de Homero "N", identificado como líder de un grupo criminal; en el operativo también se aseguraron armas de fuego y equipos de comunicación.
Este fin de semana se detuvieron a 11 integrantes de células delictivas incluyendo a un líder regional y una persona extranjera. En Quintana Roo fueron detenidos dos integrantes del Cártel de Sinaloa.
Destaca aseguramientos marítimos, que evitan la llegada de drogas a la ciudadanía.
En Sinaloa destaca la detención de nueve personas y el aseguramiento de armas y cartuchos.
Envía condolencias a familiares y amigos de elementos que perdieron la vida en labores de seguridad.
Del 1 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, se han detenido a más de 56 mil personas; se han desmantelado 2 mil 407 laboratorios clandestinos, para la elaboración de drogas; y se han detenido a mil 468 extorsionadores.
"Si bien no es una tarea termina, todos los días el gabinete de Seguridad y sus integrantes trabajan para lograr una mayor disminución de violencia en el país", indica García Harfuch al finalizar su participación.
Nación 07:43 AM
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, destaca la distribución de libros en los estados de la República y el récord de asistencia en el concierto de Panteón Rococó en Nezahualcóyotl.
Habla sobre los eventos realizados para jóvenes; el Tianguis del Bienestar; la campaña "Sí al Desarme, Sí a la Paz", en la que fueron canjeadas 11 mil 139 armas por dinero en efectivo; el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" y destaca que, como gobierno, vamos a donde más nos necesitan.
Nación 07:34 AM
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de septiembre de 2024 a mayo de 2026 se registró una disminución del 46% del promedio diario en homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024.
En el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, mayo de 2026 fue el mes más bajo en toda la serie histórica desde 2015.
Ocho entidades concentran el 54% del total de casos de homicidio doloso y 28 entidades disminuyeron su promedio diario entre enero a mayo de 2025 contra enero a mayo de 2026.
Este delito tuvo una baja de 68% en Guanajuato, gracias al detención de los principales generadores de violencia en la entidad, destaca Figueroa Franco.
En Baja California se tuvo una baja de 46% en este delito, en el Estado de México fue de 60%, en Guerrero de 56% y en Morelos de 49%.
Respecto a los delitos de alto impacto por mes a nivel nacional se tuvo una reducción de 31% y desde 2018 ha bajado 53% hasta mayo de 2026.
En el promedio diario de robo de vehículos con violencia a nivel nacional, de septiembre de 2024 a mayo de 2026, este delito ha bajado 43%.
Nación 07:28 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy acompaña a la Mandataria federal el gabinete de Seguridad.
Mira aquí la transmisión completa:
Cae en EU Carlos Eugenio Benítez, funcionario aduanal; es investigado por presunta delincuencia organizada
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