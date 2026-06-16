Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta las acciones más relevantes de gabinete de Seguridad.



Comienza con un recuento de las detenciones de líderes criminales desde 2024 hasta 2026.

En el último mes se registró la detención de Homero "N", identificado como líder de un grupo criminal; en el operativo también se aseguraron armas de fuego y equipos de comunicación.

Este fin de semana se detuvieron a 11 integrantes de células delictivas incluyendo a un líder regional y una persona extranjera. En Quintana Roo fueron detenidos dos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Destaca aseguramientos marítimos, que evitan la llegada de drogas a la ciudadanía.

En Sinaloa destaca la detención de nueve personas y el aseguramiento de armas y cartuchos.

Envía condolencias a familiares y amigos de elementos que perdieron la vida en labores de seguridad.

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, se han detenido a más de 56 mil personas; se han desmantelado 2 mil 407 laboratorios clandestinos, para la elaboración de drogas; y se han detenido a mil 468 extorsionadores.

"Si bien no es una tarea termina, todos los días el gabinete de Seguridad y sus integrantes trabajan para lograr una mayor disminución de violencia en el país", indica García Harfuch al finalizar su participación.