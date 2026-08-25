Moverse en motocicleta en México ya no responde a sólo un pasatiempo o alternativa de movilidad. Para muchas personas se ha convertido en una alternativa frente al tráfico, pero también en una herramienta de trabajo para repartidores, mensajeros y conductores que recorren decenas de kilómetros diariamente.

De acuerdo con las cifras del parque vehicular del Integrante Data Facts (IDT). En 2019 había alrededor de 4 millones de motocicletas en México y, 6 años después, el parque vehicular alcanzó 11.9 millones de unidades. Además, durante el primer trimestre de 2026, los conductores de motocicleta llegaron a 425 mil personas.

Este crecimiento abre espacio para más productos enfocados específicamente en las condiciones de uso de una moto. Es por esto que Quaker State presentó en México el Power Rider Semisintético 10W-40, un nuevo aceite para motos pensado principalmente para el uso urbano.

Foto: Benito Martínez Gil

Un aceite para motos pensado para la ciudad

No es lo mismo utilizar una motocicleta ocasionalmente que recorrer la ciudad todos los días. Tráfico, altas temperaturas, trayectos constantes y periodos prolongados de funcionamiento pueden aumentar las exigencias sobre el motor.

El nuevo aceite para motos Quaker State Power Rider 10W-40 utiliza una formulación semisintética, es decir, combina aceites minerales con componentes sintéticos. De acuerdo con la marca, esto permite aumentar la resistencia ante altas temperaturas, reducir el desgaste y mantener un funcionamiento más estable durante recorridos largos.

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También incorpora la denominada tecnología Esferas Fusion Tech, enfocada en mantener limpio el interior del motor, controlar contaminantes y conservar la estabilidad de la viscosidad durante la vida útil del lubricante.

¿Qué significa que sea 10W-40?

Uno de los datos más visibles en cualquier envase de aceite es precisamente su grado de viscosidad. En este caso hablamos de 10W-40, una especificación común en diferentes motores de motocicletas de 4 tiempos.

Sin embargo, esto no significa que pueda utilizarse automáticamente en cualquier moto. Antes de realizar un cambio de aceite siempre se debe revisar la viscosidad y especificaciones recomendadas por el fabricante en el manual de la motocicleta o cualquier vehículo.

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Foto: Benito Martínez Gil

Quaker State comercializará este producto en una presentación de un litro, una cantidad que ellos se dieron cuenta es más común en los cambios de aceite habituales en motocicletas de baja y media cilindrada.

Cuenta con certificación JASO MA2

Power Rider Semisintético 10W-40 cumple con JASO MA2 un certificado estándar utilizado para lubricantes destinados a motocicletas con motores de 4 tiempos.

Esta especificación cobra especial relevancia en motocicletas que utilizan un sistema donde motor, transmisión y embrague húmedo comparten el lubricante, ya que el aceite no solamente debe proteger al motor, también debe mantener características de fricción adecuadas para el funcionamiento del embrague.

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Las motos también están cambiando el mercado de lubricantes

Es un hecho que gracias a que hay más motocicletas el mercado ha cambiado y lo seguirá haciendo. Pasar de aproximadamente 4 millones a 11.9 millones de motocicletas en 6 años significa que ya existe un parque vehicular suficientemente grande para que las marcas amplíen productos específicamente dirigidos a estos usuarios.

Y es que mientras algunos utilizan la motocicleta para trasladarse al trabajo o evitar el tráfico, para otros literalmente es su herramienta de trabajo. Eso también cambia las necesidades de mantenimiento: una moto que recorre kilómetros diariamente requiere mayor atención que una utilizada únicamente durante el fin de semana.

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