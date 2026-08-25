"México necesita mantenimiento", advirtió el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, al anunciar que en los primeros días de septiembre se reincorporará a su actividad legislativa en el Senado de la República, luego de cuatro meses de licencia.

El legislador indicó que el Congreso de la Unión enfrentará dos temas centrales: la discusión fiscal y el deterioro de las instituciones del país.

"Yo pienso ya en los primeros días de septiembre volver a mi actividad legislativa. Nos vamos a encontrar con que México está obligado a hacer una reforma de carácter fiscal o a definir un nuevo ejercicio que mejore la recaudación", dijo.

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Advirtió que el Congreso mexicano deberá estar muy atento con el fin de evitar que ese propósito se convierta "en una nueva forma de terrorismo fiscal".

"Ya México está muy urgido de reglas claras, pero sobre todo de buenos ejercicios del gasto público antes de pensar en más recaudación. El gasto público está muy mal ejecutado, las prioridades están siendo equivocadas", aseguró.

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Además, puso como ejemplo el abandono de la infraestructura nacional.

"México y sus instituciones se están avejentando. Le hace falta mantenimiento al país, mantenimiento en sus hospitales, en sus carreteras, en sus escuelas, en cada una de las instalaciones eléctricas que están a punto de colapso y Sonora lo está escenificando".

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Caso de la CFE

Recordó que hasta 2018 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era considerada una empresa de clase mundial y que por falta de inversión cayó su operación y calidad, al grado de que hoy Sonora sufre apagones como Yucatán, lo que pone en riesgo la salud y la vida de la gente.

"Desde Sonora a Yucatán hay apagones y protestas en las calles para exigir energía eléctrica constante y de calidad. En 2018 el último titular de la CFE advirtió que México necesitaba más inversión para mantenimiento y distribución, de lo contrario en seis años habría colapso. Lo estamos viviendo", dijo.

Señaló que el caso de Sonora es dramático por las altas temperaturas: mientras un hogar en la Ciudad de México consume 250 kilowatts, en Sonora el promedio es de 2 mil 500, diez veces más, con tarifas altas.

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Por ello, propuso dos acciones inmediatas:

"El programa de paneles solares para Sonora, de 5 mil paneles, me parece ridículo. Sinaloa con 10 mil también es insuficiente. Debemos ampliarlo en el presupuesto. Y si se transparenta la inversión de CFE en la planta de Puerto Peñasco y se confirma que Sonora es socio, que las utilidades se destinen a comprar paneles solares para la gente más necesitada. Tenemos cerca de 900 mil sonorenses en pobreza, empecemos por ellos", planteó.

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dft