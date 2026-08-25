La irrupción de las batallas de "farmear aura" en el espacio público trasciende la categoría de una simple tendencia de internet. Para los sectores jóvenes que crecieron bajo el confinamiento de la pandemia y la vigilancia del entorno digital, perder la vergüenza en las calles representa una respuesta activa frente a las dinámicas sociales tradicionales. El fenómeno demanda clarificar los términos que articulan esta narrativa:

Aura: Estatus, presencia simbólica, carisma o capital social que proyecta un individuo ante su comunidad.

Estatus, presencia simbólica, carisma o capital social que proyecta un individuo ante su comunidad. Farmear (del inglés to farm ): Acción de realizar tareas constantes en entornos virtuales para acumular recursos, puntos o reconocimiento.

Acción de realizar tareas constantes en entornos virtuales para acumular recursos, puntos o reconocimiento. Farmear aura: Práctica performativa en la que los jóvenes ejecutan actos públicos para desafiar el ridículo, reclamar atención y acumular prestigio social.

Lejos de ser un pasatiempo vacuo, la tendencia se consolida como una manifestación política e identitaria. La juventud utiliza el humor y la exposición deliberada como herramientas para ejercer su derecho a la ciudad y cuestionar las normas de conducta impuestas por generaciones previas.

Jóvenes se reunieron en el Parque México para una batalla de farmear aura con un premio de 3,000 pesos. Estos concursos se han popularizado después de la viralidad en redes sociales. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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La reapropriación del espacio público como acto de resistencia

El sociólogo Raúl Reyes, egresado de la UAM, sostiene que el significado de estos códigos pertenece de manera legítima al sector juvenil, el cual adopta estos conceptos para construir sentido de pertenencia. De acuerdo con el especialista, la barrera generacional suele descalificar el fenómeno bajo el cliché de una «moda pasajera», omitiendo el proceso estructural que ocurre en la vía pública.

Reyes enfatiza que la viralidad digital logra condensarse en el plano físico mediante la "capacidad de agencia y asamblea". En este contexto, la ocupación de parques y plazas para disputar estas batallas constituye un acto político de recuperación del espacio urbano, zonas cuya función comunitaria decayó con la hiperconectividad. Para el sociólogo, "farmear aura" cumple una función social de autopresentación y validación colectiva dentro de un mercado neoliberal de la identidad, donde el espacio público vuelve a ser un escenario de protesta, socialización y reafirmación de clase e identidad.

Jóvenes se reunieron en el Parque México para una batalla de farmear aura con un premio de 3,000 pesos. Estos concursos se han popularizado después de la viralidad en redes sociales. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

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La ritualidad contemporánea y la disputa por la validación

Desde la perspectiva de la salud emocional y la conducta, el psicólogo clínico Axel Isaac Zepeda Bello explica que la humanidad mantiene una necesidad histórica de ritualizar su existencia y otorgarle significado a las acciones colectivas. Según el especialista, mientras las sociedades pasadas encauzaban esta búsqueda en ceremonias religiosas o políticas, las nuevas generaciones trasladan estos rituales a las plataformas digitales y la calle.

Zepeda Bello destaca que el aura encarna la búsqueda de poder, belleza y estatus en la cultura contemporánea. Desde la psicología, la exposición deliberada al ridículo y la pérdida de la vergüenza no representan una patología, sino una forma de juego político y social que desafía el juicio ajeno. No obstante, el psicólogo precisa que la diferencia fundamental con los rituales tradicionales radica en que la identidad hoy se mide y exhibe de forma cuantitativa, donde la respuesta del entorno (likes, reproducciones y compartidos) determina el valor social del participante.

La práctica de "farmear aura" se posiciona como una declaración de principios donde la ocupación de las calles y la ruptura del decoro tradicional se convierten en un ejercicio explícito de autonomía. Frente a un entorno económico y social restrictivo, las nuevas generaciones convierten la interacción digital en una trinchera de apropiación comunitaria.

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